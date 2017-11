Rússia signa un acord per a la reestructuració del deute de Veneçuela

Rússia va permetre una millora de la delicada situació a Veneçuela, un dels seus principals aliats a l'Amèrica Llatina, amb la signatura d'un acord de reestructuració del deute els termes del qual són confidencials, però que permetrà a Caracas pagar quantitats mínimes fins al 2026. «Hem signat un acord de caràcter estratègic per al Govern i el poble veneçolans. Un acord de gran importància política i financera que ens permet una flexibilització en els pagaments del deute», va explicar després de la signatura el vicepresident de l'Àrea Econòmica veneçolà, Wilmar Castro Soteldo. El també ministre d'Agricultura de Veneçuela va afegir que les condicions del refinançament són confidencials per desig del Govern rus. Malgrat això, de les declaracions de Castro i del comunicat difós pel Ministeri de Finances rus es desprèn que Caracas estarà exempt de pagar el deute fins a almenys l'any 2020.

«La suma del deute consolidat de Veneçuela és de 3.150 milions de dòlars, i el nou gràfic preveu pagaments durant deu anys, sent el volum d'aquests en els primers sis anys mínim», va anunciar la cartera russa. Per part seva, Castro es va referir a «condicions de pagament molt avantatjoses fins a l'any 2026», que seguiran sent «molt bones» des d'ara.