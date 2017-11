El sector agroalimentari recorre l'impost a les begudes ensucrades

El sector agroalimentari en el seu conjunt va anunciar ahir que ha presentat un recurs en contra de l'impost aprovat a Catalunya que grava les begudes ensucrades davant la Sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En un comunicat, els representants de les diferents baules de la cadena alimentària –pagesos, indústria, distribució i restauració– van destacar que l'aplicació d'aquesta taxa implica «una pèrdua de competitivitat per les càr-regues desproporcionades que suposen per a les empreses i la conseqüent inseguretat jurídica».

«La norma vulnera principis com el de territorialitat, obstaculització de la lliure circulació de mercaderies i serveis al territori espanyol, el principi de prohibició de doble imposició no coordinada, de seguretat jurídica, el d'igualtat i no discriminació, així com el de la llibertat de circulació de mercaderies, entre d'altres», van detallar els impulsors del recurs contra l'impost a les begudes ensucrades que ja s'aplica a Catalunya.

Fonts del sector van explicar que el recurs es va presentar fa setmanes, després que la Generalitat publiqués el reglament que desenvolupa la llei 5/2017, en què s'inscriu la taxa esmentada.