Sis antifeixistes acusats d'una pallissa a neonazis ho neguen

Els sis joves antifeixistes jutjats per agredir vuit membres de l'extrema dreta al barri de Sants el 12 d'octubre del 2013 van negar ahir la seva participació en els fets, tot i que no van donar gaires detalls sobre possibles coartades. No obstant això, una de les noies que era amb el grup d'ultres ha identificat clarament l'única dona acusada. Els acusats s'enfronten a penes que sumen 15 anys de presó per lesions amb els agreujants de disfressa, abús de superioritat i motivació ideològica.

Els fets van tenir lloc a primera hora de la tarda quan alguns manifestants d'ultradreta eren a la terrassa d'un bar de Sants. Al cap de poc van aparèixer una quinzena d'antifeixistes tapats, suposadament procedents de Can Vies, que els van apedregar i agredir amb pals i altres objectes, i els van causar talls i contusions al cap i les mans. Els sis acusats van decidir respondre només a les seves respectives defenses, i ho van fer de forma breu, sense donar gaires detalls. Tots van dir que no tenen res a veure amb els fets, que no havien estat a Can Vies i que quasi no es coneixien entre ells. Van criticar que durant els 4 anys d'instrucció se'ls hagi prohibit anar a manifestacions públiques i que els Mossos els fotografiessin tatuatges per tal d'incriminar-los, així com que els detinguessin directament sense haver-los citat prèviament a comissaria. Un va dir fins i tot que aquell dia era a Vilanova i la Geltrú i un altre que «aquell dia no estava per agressions, més aviat per descansar». Dels membres ultradretans que eren al bar van declarar alguns que van rebre cops i altres que només els van veure. Tots van coincidir a dir que l'atac va ser sobtat i ràpid, sense provocació prèvia, amb llançament de pedres, maons i altres objectes, i cops amb pals o cadires del bar, entre d'altres. De fet, l'establiment va quedar força malmès. Les víctimes també van dir que van rebre insults i amenaces de mort com «us matarem, nazis, fatxes de merda», tot i que duien banderes espanyoles però estaven plegades. Una de les noies que va declarar va identificar l'única acusada, de qui va dir que el 2013 duia el cabells més curts. La resta de testimonis no van poder identificar cap dels acusats ni cap agressor, ja que van explicar que anaven amb caputxes o amb la cara tapada. Només un va dir que hi havia un punk amb una cresta rossa.