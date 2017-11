El tribunal fixa en 1.573 milions d'euros la indemnització pel Prestige

L'Audiència de la Corunya va notificar ahir la sentència d'execució del cas Prestige en què determina una indemnització per a l'Estat espanyol de 1.573 milions d'euros, dels quals 931 són per dany patrimonial, 279 per dany mediambiental i la resta , 363, per dany moral indemnitzable.

Així mateix, la sala ha acordat el pagament de 61 milions a França, ja que l'abocament de fuel després de l'enfonsament del petrolier ara fa quinze anys va aconseguir la costa francesa, i l'abonament d'1,8 milions a la Xunta de Galícia per les despeses de reciclatge del fuel, a més de les sumes que es fixen per a altres entitats, ajuntaments i particulars.

Aquest acte d'execució de la sentència del cas Prestige dictada el gener del 2016 pel Tribunal Suprem, que va modificar parcialment la que la Secció Primera de l'Audiència corunyesa va pronunciar el 2013, determina les sumes que definitivament procedeix abonar als perjudicats, quantitats que han de ser pagades per les parts condemnades, segons informaven ahir fonts judicials.

Aquestes parts són directament el capità del vaixell, Apostolos Ioannis Mangouras, i la companyia asseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, almenys fins al límit de 1.000 milions de dòlars (uns 845 milions de dòlars).