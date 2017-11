Activen un web que informa de l'activitat de Puigdemont i dels consellers destituïts

governlegitim.org és la web que s'acacba d'activar on s'informa, entre d'altres, de l'activitat del president Carles Puigdemont i dels consellers destituïts i instal·lats a Brussel·les. El primer que apareix quan s'hi accedeix és un escrit on es pot llegir: "Atesa la situació d'indefensió jurídica i institucional del Govern legítim de Catalunya davant l'agressivitat política i judicial de l'Estat espanyol, l'Associació de Juristes Drets donarà cobertura legal a l'Oficina del Govern legítim de Catalunya, l'ens d'informació oficial del president, vicepresident i dels consellers del Govern sorgit democràticament de les urnes el 27 de setembre de 2015".

Hi apareixen tant els membres de l'executiu cessat que van desplaçar-se a Brussel·les com els consellers empresonats de manera preventiva per ordre de l'Audiència Nacional.

El web habilita una adreça de correu, suport@governlegitim.org, on tothom qui ho vulgui pot adreçar les mostres de suport als membres de l'executiu destituït. També n'habilita dues més per gestionar els contactes amb la premsa.

Finalment hi ha un apartat de notícies on s'informa de l'activitat de Puigdemont i els consellers. L'última que hi apareix és la decisió de la justícia belga de posposar fins al 4 de desembre la vista on es determinarà si s'executa o no l'euroordre emesa per la justícia espanyola perquè Puigdemont i els quatre consellers que l'acompanyen siguin traslladats a Espanya, on se'ls investiga per delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.