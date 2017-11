Barcelona posarà cubs de formigó i la Sagrada Família serà zona de vianants

La Junta de Seguretat de Barcelona ha acordat instal·lar obstacles com arbrat i cubs de formigó a diversos punts del centre de la capital catalana, entre ells la Rambla, i fer per a vianants l'entorn de la Sagrada Família, com a mesura de prevenció en matèria antiter-rorista.

Aquestes mesures, que s'aplicaran de forma progressiva, s'han adoptat després dels atemptats gihadistes a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost i de cara a la campanya de Nadal, i afectaran especialment la zona més cèntrica de la capital catalana i els voltants de la Sagrada Família, segons va informar ahir la conselleria d'Interior. Al centre de Barcelona, que té punts de gran afluència turística com La Rambla –on es va perpetrar l'atemptat del 17 d'agost–, s'instal·laran de forma progressiva obstacles provisionals, com arbrat, jardineres i cubs de formigó, mentre que al conjunt de la ciutat usaran obstacles mòbils als llocs amb gran concentració de persones. A més, s'inclouran mesures de caràcter més permanent en els projectes i reformes urbanístiques que desenvolupin al centre de Barcelona i s'estudiarà l'ampliació de l'ús d'elements ordinaris del mobiliari urbà com a elements de protecció en zones vulnerables.

Paral·lelament, a la Sagrada Família s'iniciarà la conversió en zona de vianants del seu entorn, amb talls als carrers Marina, Sardenya i Provença, en el marc dels projectes existents de pacificació dels entorns i també amb l'objectiu de millorar la seguretat viària davant ocupacions de calçada a causa de l'acumulació de persones. Després dels atemptats de l'agost passat, les forces de seguretat ja van reforçar els dispositius policials i van col·locar obstacles mòbils a diversos punts de la capital catalana, alguns dels quals quedaran substituïts per obstacles fixos, segons va decidir la Junta Local de Seguretat.

Les mesures han estat acordades pel grup específic que la Junta Local de Seguretat de Barcelona va constituir després dels atemptats gihadistes de l'agost passat, integrat per l'Ajuntament de Barcelona, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, per analitzar els riscos i valorar l'adopció de mesures addicionals de seguretat. Les mesures que es començaran s'han adoptat de manera coordinada i de comú acord amb tots els cossos policials, segons la conselleria d'Interior, perquè siguin compatibles amb el model de ciutat.

Paral·lelament, en el marc de la campanya de Nadal, i en previsió d'una major afluència de consumidors a les zones comercials de Barcelona, els agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra reforçaran la presència en aquests punts, amb funcions de proximitat i de prevenció per garantir la seguretat i donant prioritat a la presència de patrulles uniformades, en especial als eixos comercials de cada barri.

Les patrulles adaptaran el seu servei a les necessitats i a l'evolució de les activitats de cada espai, ja que el seu principal objectiu serà la prevenció de la seguretat ciutadana i evitar la comissió de delictes, així com controlar les infraccions que puguin anar en detriment de la convivència i el descans dels veïns.