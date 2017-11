Dastis assegura que la presó d'Estremera té comoditats que «moltes persones voldrien gaudir»

Alfonso Dastis ha assegurat aquest divendres que el dossier informatiu sobre la qualitat dels centres penitenciaris espanyols que el Ministeri d'Interior ha enviat a la justícia belga deixa "clar" que la presó d'Estremera reuneix "totes les comoditats" que "no només els presos, sinó moltes persones voldrien gaudir". Dastis ho ha dit en una declaració en la qual, a més, ha donat per fet que el president Carles Puigdemont acabarà ingressant en aquest centre. "Ha quedat clar que les presons a Espanya i en particular la presó on s'enviarà el senyor Puigdemont quan vingui és una presó que reuneix totes les comoditats que no només els presos, sinó moltes persones voldrien gaudir", ha asseverat.