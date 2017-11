Hariri accepta la invitació de Macron a París per solucionar la crisi saudita

El dimissionari primer ministre libanès, Saad Hariri, va acceptar ahir la invitació del president francès, Emmanuel Macron, per viatjar a París i finalitzar la seva permanència a l'Aràbia Saudita, que havia accentuat la crisi política desencadenada a Beirut per la seva renúncia.

El viatge de Hariri a París, per al qual encara no hi ha data, va ser anunciat durant una visita a Riad del ministre francès d'Afers Exteriors, Jean-Yves Le Drian, que va arribar ahir a la nit a la capital saudita per intentar mediar en la crisi.

En una roda de premsa, el ministre francès va assegurar que Hariri ha acceptat la invitació cursada ahir per Macron per viatjar a París amb la seva família i va prometre que serà rebut com un «amic».