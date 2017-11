Institucions Penitenciàries denega a Jordi Sànchez el trasllat a la presó catalana de Quatre Camins

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha denegat a Jordi Sànchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i número dos de la llista de Junts per Catalunya a les properes eleccions del 21 de desembre, el trasllat a la presó de Quatre Camins, segons ha informat el Ministeri de l'Interior. Sànchez argumentava arrelament familiar, proximitat de la defensa i disposició necessària a totes les crides judicials. Institucions Penitenciàries, però, ha afirmat que el fet que estigui en una presó de Madrid "facilita" la pràctica de les diligències del jutjat que porta el cas, el número 3 de l'Audiència Nacional. A més afirma que les al·legacions de Sànchez "no desvirtuen" la resolució per "no conculcar" el dret a les seves comunicacions ni el dret a la defensa.

Sànchez pot presentar ara un recurs d'alçada davant del Ministeri de l'Interior en el termini d'un mes des de la notificació.