'L'aconseguidor' de Púnica diu que Granados el va instar a cremar proves

El presumpte aconseguidor de la trama Púnica, David Marjaliza, va acusar, en el primer judici contra la trama, Francisco Granados de demanar-li que «cremés» en «un dia de boira» els documents que acreditaven el pagament de comissions a polítics, una versió que l'exconseller madrileny va negar dient-li mentider.

Ahir va quedar vist per a sentència el primer judici d'aquest cas de corrupció, sobre la delació que el 5 de setembre del 2014 el guàrdia civil José Manuel Rodríguez Talamino va fer a Granados en un bar de copes de Valdemoro (Madrid) que l'estaven investigant.

La fiscal va mantenir la seva petició de pena de 3 anys de presó per a Granados i Talamino, mentre que va proposar una alternativa de 18 mesos de presó (amb la qual no ingressaria a la presó) per al tercer acusat, el guàrdia civil en excedència José Luis Caro Vinagre, que presumptament va treure informació de Talamino per donar-la a l'exconseller mentre treballava per a ell com a assessor a la Comunitat de Madrid.

Marjaliza, que no és acusat en el judici tot i haver destruït els documents de la trama per consell de Granados, va afirmar en la seva declaració com a testimoni que el que intentava Granados era evitar que la Guàrdia Civil pogués trobar documentació que pogués incriminar-lo i per això ha posat èmfasi que la cremés.

A més, Granados li va dir que ho fes en un dia de boira per no ser vistos per l'«helicòpter de la Guàrdia Civil». «No, no el llencis, crema-ho perquè la borsa Podeu enxampar. Crema'l en un dia que hi hagi boira», li va suggerir Granados –segons Marjaliza– després de rebre els ànims de Talamino.

Llavors, va prosseguir l'empresari, va buscar amb la seva secretària a Internet quin dia hi hauria boira i, després de recollir «tot» el que tenia a la seva oficina de Pinto (Madrid) i d'omplir «tres carros de Carrefour», en la primera setmana d'octubre del 2014, va anar-hi «un amic a recollir-ho i a cremar-ho».

Aquest amic era Eduardo de la Peña, segons Marjaliza, que se sospita que va viatjar a Suïssa per ocultar quadres i plomes estilogràfiques de luxe de qui va ser soci de Granados. Just era en «bosses de cartró negres i blanques de Montblanc» on Marjaliza, segons va dir, dipositava els diners en B que després donava a Granados i a la resta de polítics de la Comunitat de Madrid, els qui anaven al seu despatx, que ha qualificat de «centre de distribució de diners en efectiu».

«Jo havia ajudat a pagar-li (a Granados) la campanya del 1999 i del 2003, li he pagat viatges a Eivissa, televisions, escopetes i moltes coses», va explicar. L'empresari, que va negar haver pactat amb la Fiscalia, va assegurar que es van esborrar discos durs, es va destruir «documentació de la Comunitat de Madrid i licitacions» i es va cremar un quadern escolar amb anotacions d'entrades i sortides de diners en B, amb sigles de polítics, dates i quantitats. «Si era Parla, posàvem P. En el cas de Paco (Granados) vam posar el malnom de Futur perquè això va ser el 1999, quan no era alcalde, i Futur 2 era José Luis Moreno, que va anar després d'alcalde», va dir.

La Fiscalia ha qualificat de «reveladora» la versió de Marjaliza i va assenyalar en el seu al·legat final que Granados va tenir un paper «proactiu» en la destrucció de documents de la trama i que això ha provocat que no hi hagi més elements que puguin corroborar els pagaments il·legals a polítics.