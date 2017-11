El Partit Popular al·lega al judici del cas Gürtel que no es va lucrar amb diners d'aquesta trama

L'advocat Jesús Santos va demanar ahir al judici del cas Gürtel que el tribunal eximeixi de responsabilitat civil el Partit Popular ja que no es va beneficiar amb diners de la trama com manté la fiscalia, que li reclama 328.440 euros com a partícip a títol lucratiu.

El lletrat ha estimat que en el judici no s'ha acreditat en «quins actes electorals, en quins treballs i en quins serveis, ni quan, ni qui» del PP es va beneficiar amb fons dels ajuntaments de Majadahonda i Pozuelo de Alarcón.

Entre els acusats hi ha els exalcaldes d'aquestes localitats madrilenyes, Guillermo Ortega i Jesús Sepúlveda –exmarit de l'exministra de Sanitat Ana Mato–, respectivament, que s'enfronten a peticions de presó, de 50 anys el primer i 15 el segon, per rebre comissions i regals de la trama de Francisco Correa i celebrar actes electorals amb fons municipals.

Segons va al·legar Santos, el PP no tenia coneixement que s'estigués beneficiant d'un enriquiment il·lícit i, en tot cas, serien «actes d'amagat i al marge» del partit. Va afegir que el PP no ha rebut cap reclamació dels possibles perjudicats, en aquest cas els ajuntaments esmentats, i va advertir que tampoc no s'ha acreditat que els diners pagats per aquests actes procedissin de fons municipals. D'altra banda, Santos va estimar que el fet que el PP s'oposés com la Fiscalia que testifiqués en el judici el president del Govern, Mariano Rajoy, que finalment va comparèixer, no vol dir que s'adherís al criteri de les fiscals que ja hi havia prova suficient del benefici a títol lucratiu del PP.