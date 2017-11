Puigdemont i quatre exconsellers compareixen avui davant un jutge belga

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que l'acompanyen a Bèlgica compareixeran avui a Brussel·les davant el tribunal de primera instància que ha de decidir sobre les cinc euroordres dictades contra ells per les autoritats espanyoles.

La vista, que es desenvoluparà a porta tancada davant un únic jutge, tindrà lloc a la Cambra del Consell de Brussel·les a les 14:00 hora local (13.00 GMT) i a ella hi assistiran els cinc acusats i els seus advocats, així com un intèrpret, ja que la instrucció es durà a terme en neerlandès.

La Justícia espanyola reclama per presumptes delictes de sedició, rebel·lió, malversació de fons públics, desobediència i prevaricació Puigdemont i els seus exconsellers Antoni Comín (Salut), Clara Ponsatí (Ensenyament), Lluís Puig (Cultura) i Meritxell Serret (Agricultura).

Tots ells es troben a Bèlgica des del passat 30 d'octubre i en règim de llibertat vigilada des de diumenge passat 5 de novembre, a l'espera que es desenvolupi el procés sobre les citades Ordres Europees de Detenció i Entrega (OEDE).

Entre les restriccions a les quals estan subjectes els acusats es troben la prohibició de viatjar a l'estranger sense el permís del jutge d'instrucció, l'obligació de comunicar una direcció de residència i la d'assistir personalment a cadascuna de les audiències a les quals se'ls convoqui.

Després de la vista, la durada de la qual és incerta, el jutge podria prendre la decisió sobre les euroordres avui mateix, encara que el més probable és que prengui la decisió més endavant, dins el termini de 15 dies del qual disposa per a això.

La Fiscalia de Brussel·les podria sol·licitar a Espanya informació addicional si considera que les euroordres estan incompletes.

En aquest sentit, el Ministeri Públic belga ha demanat a la jutgessa de l'Audiència Nacional que reclama els acusats, Carmen Lamela, informació sobre el sistema penitenciari i judicial espanyol.

Institucions Penitenciàries va enviar ahir, dijous, un document de quinze pàgines amb fotografies de les cel·les i respostes detallades a les catorze preguntes de la Fiscalia belga.

Una vegada el jutge de primera instància decideixi sobre les euroordres en el citat termini de quinze dies, haurà de comunicar-ho als interessats en les 24 hores següents.

Si aquests rebutgen de nou la seva entrega a Espanya, encara podrien tornar a recórrer la decisió davant una instància superior, el Tribunal d'Apel·lacions, així com davant la Cort de Cassació.

Tot aquest procés hauria de durar al voltant de 60 dies, encara que podrien sumar-se 30 dies més per motius excepcionals i fins i tot superar-se aquest termini en alguns suposats.

Espanya no serà present en tot el procés com a acusació particular i només n'hi haurà dues parts, els acusats i la Fiscalia belga, encara que el Ministeri Públic belga està en contacte amb la Fiscalia espanyola.

L'entorn de l'expresident català a Bèlgica ha indicat que ni Puigdemont ni els exconsellers faran declaracions a la premsa ni abans ni després de la vista, però sí compareixeran davant els mitjans de comunicació els seus advocats.

Aquests han fet saber que basaran la seva defensa en l'argument que els cinc acusats se sotmetrien a Espanya a un judici polític, no penal, i posaran en dubte que els delictes que se'ls atribueixen entrin dins les 32 causes per les quals es pot extradir automàticament un ciutadà europeu d'un Estat membre a un altre.

La Fiscalia també donarà compte de la sessió a través dels seus portaveus, segons ha informat el Ministeri Públic.