Rovira acusa l'Estat d'amenaçar amb «morts al carrer» si no aturava el procés

La secretària general d´Esquerra, Marta Rovira, ha acusat aquest divendres l´Estat espanyol d´haver amenaçat el Govern amb utilitzar "la violència extrema" i provocar "sang" i "morts al carrer" si continuava endavant amb el seu procés independentista. La republicana ho ha denunciat en una entrevista a Rac1 on ha explicat que l´executiu espanyol de Mariano Rajoy va "fer arribar per moltes fonts molt fiables" a la Generalitat i a Europa les seves intencions, i que això va ser el que va provocar la "reflexió" del president Carles Puigdemont i la resta dels consellers ara destituïts. Rovira, de fet, ha explicat que el Govern va arribar a saber que l´Estat volia desplegar l´exercit a Catalunya, que estava disposat a utilitzar bales de foc i que estaven arribant armes a la base militar de Sant Climent Sescebes.

"El Govern no estava disposat a assumir l´escenari que se li va posar sobre la taula a través de fonts molt contrastades, un escenari de violència extrema i amb morts al carrer. Ens deien això, que hi hauria sang, que havíem d´aturar-ho i que no actuarien com l´altre cop amb pilotes de goma, que serien més contundents". Amb aquestes paraules, Marta Rovira ha deixat anar que l´Estat espanyol va amenaçar el Govern de provocar episodis a Catalunya que podien comportar l´ús d´armes de foc i víctimes mortal als carrers, si la Generalitat no aturava els seus plans i el procés independentista.

En parlar de l´autocrítica i dels motius que han portat al sobiranisme a comportar-se com ho ha fet en els darrers mesos, Rovira ha apostat per explicar els motius pels quals s´ha dit que no s´estava "preparat" per a implementar la independència. En aquet sentit, ha defensat que el Govern "sí estava molt preparat" per a fer efectiva la separació i la república, però no per "assumir el que ens estaven plantejant" des de l´Estat en parlar de "morts" i violència "extrema".

Segons Rovira, ella va tenir coneixement d´aquestes amenaces a les "reunions a les que assistia" amb membres del Govern, el president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras. "Ens posaven sobre la taula que les fonts eren molt contrastades, que arribaven per múltiples vies, i que havíem de desescalar el conflicte perquè havíem d´evitar això", ha dit, tot afegint que des d´aquestes mateixes "fonts" es feia arribar al Govern i als partits sobiranistes que es desplegaria "l´exèrcit" a Catalunya i que "estaven entrant armes a Sant Climent Sescebes", on tenen una base militar.

Rovira, que no ha volgut donar més detalls sobre qui i com feia arribar aquests missatges al Govern, ha afegit que a Europa també eren conscients dels plans de l´Estat i d´on estaven disposats a arribar, i com a prova ha fet referència a la piulada del president del Consell Europeu, Donald Tusk, quan es va saber que es proclamaria la independència. "Va dir que no estava d´acord amb el que faríem però recomana al govern espanyol utilitzar la força de la raó i no la raó de la força. Molta gent coneixia les intensions que tenien. El govern d´Espanya ho feia arribar", ha dit.

Rovira també ha revelat que en veure les imatges de les càrregues policials durant la jornada de l´1-O, el Govern i les cúpules sobiranistes van prendre consciència "de tot el que estava disposat a fer l´Estat", i van "plantejar-se aturar el referèndum". "Vam parlar amb l´administració electoral desplegada per tota Catalunya i ens van dir que la gent votaria igual, que després del que estava passant la gent volia votar. I per això es va mantenir", ha dit.

Rovira ha donat tots aquests detalls perquè, segons ha dit, tant Junqueras com els consellers destituïts i empresonats li han fet arribar que aquestes qüestions s´havien d´explicar per fer entendre millor com ha actuat el Govern, i per fer contrapès a l´autocrítica que semblava imposar-se en els darrers dies. "S´ha fet un excés d´autocrítica i s´ha magnificat molt. Em deien que ja hi ha prou, els consellers. Nosaltres estàvem preparats, molt preparats. Però si donem a conèixer tot, podem complicar la seva situació", ha afegit aquest divendres, just un dia després d´haver visitat els consellers destituïts a les presons de Madrid.