Confisquen 4.000 quilos de cocaïna en una gran operació contra el narcotràfic

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb policies d'Alemanya, Itàlia, el Marroc i l'Oficina Antidroga dels EUA, la DEA, ha desmantellat una organització internacional dedicada al tràfic de cocaïna amb 40 detinguts a Espanya i el Marroc i la intervenció de quatre tones de cocaïna.

L'organització estava dirigida des de Veneçuela per un espanyol que es troba en cerca i captura.

Mentrestant, els arrestos, 34 homes i 6 dones de nacionalitats espanyola, britànica, marroquí, s'han practicat a Girona, Pontevedra, Madrid, Melilla i Marroc, segons informa la direcció general de la Guàrdia Civil, que, juntament amb la resta de cossos policials, ha desarticulat dos grups interrelacionats entre ells però amb funcions diferents.

Una de les organitzacions estava establerta al nord d'Espanya, concretament al País Basc, i s'encarregava d'introduir i distribuir les partides de droga que arribaven per via marítima, mentre un altre grup, establert a Melilla i amb ramificacions a Màlaga i al Mar-roc, tenia com a missió blanquejar els guanys.