El Constitucional admet a tràmit els recursos dels acusats de l'assalt a la Blanquerna

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els recursos d'empara presentats pels dotze condemnats per l'assalt el 2013 al Centre Cultural Blanquerna a Madrid, on se celebrava un acte de celebració de la Diada catalana. En la resolució, el Constitucional acorda consultar el fiscal i els perjudicats sobre si els reus s'han de quedar a la presó o si ha de ser suspesa l'execució de la pena mentre es resolen els recursos, tal com han demanat els condemnats.

El Tribunal Suprem va elevar el mes de gener passat les penes imposades per l'Audiència de Madrid als assaltants del centre cultural Blanquerna durant la celebració de la Diada del 2013 i va imposar condemnes pròximes als quatre anys, en haver aplicat l'agreujant de motius de discriminació ideològica. El TC considera que els seus recursos presenten transcendència constitucional i mereixen ser estudiats, encara que l'admissió a tràmit no implica que la resolució final sigui favorable.