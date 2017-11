Correa demana l'indult de Garzón en el judici de Gürtel

El presumpte cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, va oferir ahir al judici «dir tota la veritat» en causes pendents de corrupció a canvi de la seva llibertat i va demanar l'indult de Baltasar Garzón, separat de la judicatura per irregularitats en la seva investigació.

Correa va ser traslladat ahir des del centre penitenciari de Valdemoro (Madrid) fins a la seu de l'Audiència Nacional per fer ús de l'última paraula, el que va fer durant 28 minuts abans que el judici quedés vist per a sentència després d'un any, un mes i tretze dies durant 125 jornades.

«Vull fer un oferiment a la Fiscalia, la meva total col·laboració absolutament d'ara en endavant en totes les causes pendents», va dir Correa, per a qui les fiscals van demanar per a ell 125 anys de presó, la pena més gran respecte a qualsevol dels 37 acusats.

Entre ells hi ha també l'extresorer del PP Luis Bárcenas i l'exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo, que s'enfronten a una petició de 39 anys de presó cadascú per part de la Fiscalia. Correa va aclarir que li agradaria anar a declarar davant la Fiscalia pels seus propis mitjans, «no traslladat des de la presó».

A més va estimar que el principi que «la justícia és igual per a tots» no és així ni per a ell ni per als altres dos acusats que són a la presó, el presumpte número 2 de la trama, l'exsecretari d'Organització del PP gallec Pablo Crespo, i Álvaro Pérez Alonso El Bigotes, que van treballar en les seves empreses i dels quals va defensar la seva honradesa.

Correa va mantenir que altres acusats en circumstàncies similars de casos de corrupció es troben en llibertat i va assegurar que no es va a escapolir per postil·lar: «Per què estem tractats com a ter-roristes, què hem fet dolent».

«No tinc res a amagar, tant m'és que em facin fora 200 o 300 anys. A vegades les coses no són com semblen i estic disposat a aclarir-ho, ja no tinc absolutament res a guanyar ni a perdre, el que vull és solucionar aquest tema i que el país deixi de parlar d'això», va remarcar.

D'altra banda ha sol·licitat «com a ciutadà espanyol l'indult del jutge Baltasar Garzón perquè ha estat injustament inhabilitat». «És una víctima més com jo d'una causa que té un tint polític i no jurídic», va dir al respecte Correa.

El president de la Sala, Àngel Hurtado, li va indicar que la qüestió sortia del marc del judici i no el va deixar continuar abordant la qüestió. Correa li va respondre que li sabia greu perquè anava a donar «unes dades rellevants».

Tot seguit va demanar als magistrats «que no es deixin influir per les televisions» i va indicar: «Haurem comès errors per haver treballat amb un partit polític –referint-se al PP– però les persones de la meva empresa són honrades i algun polític no s'hauria d'haver dedicat a la política».