Delgado, Espinosa i Vancells són els bagencs que apunten al Parlament

ERC podria ser la formació que més diputats de l´àmbit de Regió7 tingués en la nova legislatura que s´ha d´iniciar a partir de les eleccions del 21 de desembre. Fins a 4 dels seus polítics (Alba Vergés, Adriana Delgado, Núria Picas i David Rodríguez) tenen possibilitats relativament clares de poder ser a la cambra amb el resultats de les votacions.

El periodista martorellenc Eduard Pujol, fins ahir director de Rac1, ha estat una de les darreres novetats de les comarques de l´àmbit de Regió7 a les llistes del dia 21 de desembre. Pujol figurà al número 8 de la candidatura de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya).

També té moltes possibilitats de ser diputada la igualadina Alba Vergés, que és el número 6 d´Esquerra a la llista de Barcelona. ERC, de fet, podria ser una de les candidatures amb més presència de polítics de la Catalunya Central. La mateixa Marta Rovira, actual líder en absència d´Oriol Junqueras, empresonat, és de Vic, com el que també el fins ara conseller de Justícia Carles Mundó. ERC, a qui les enquestes situen com a força més votada el 21-D, ha situat la bagenca Adriana Delgado al número 16, i la corredora nascuda a Manresa i establerta a Berga, Núria Picas, en el 25.

També hi pot tenir representació Ciutadans a través del manresà Antonio Espinosa, que ja ha estat diputat en el darrer període legislatiu. I la CUP, que ha situat Ramon Vancells, excalde de Monistrol de Calders, al número 7.

La representació del Bages a la llista del PSC dependrà de si frena la seva davallada. Mercè Cardona, expresidenta del Consell, és la 18. El PP difícilment en tindrà cap. El berguedà Josep Anton López Noguera és el 18 i al darrer mandat els populars van tenir 8 diputats per Barcelona. El regidor igualadí Joan Agramunt és el 26, el manresà Jaume Mira, el 30 i la monistrolenca Núria Carrera, la 35. A la llista de Catalunya en Comú, la manresana Ana Querol és al 33.

La foto de grup dels diputats en el ple de constitució de la cambra el 2015. Hi ha representants de l'alt Urgell i hi falta el de Ciutadans

CDC del Bages podria perdre el seu representant

Simeó Selga, Juli Sanclimens, Francesc Iglesias o David Bonvehí (aquest diputat, també, en aquesta darrera legislatura) han estat algus dels polítics de CiU, ara Pdecat, que han ocupat cadira a la cambra catalana. En alguns períodes, també qui va ser alcalde de Sant Mateu, Pere Ribera, com a militant d´Unió. El Bages, a través dels convergents, hi ha tingut una presència pràcticament continuada. Enguany, el representant més ben situat és l´alcalde de Sant Vicenç, Joan Torres, en el número 35, i més enrere hi ha el de Calders, Eduard Sánchez Campoy, al 48 de la llista que anit s´estava tancant.



Els més ben situats

Alba Vergés

ERC - Nº 6 per Barcelona

La política igualadina es perfila com un dels principals suports de Marta Rovira en el grup parlamentari. Té dues legislatures d´experiència a la cambra i els seus companys en destaquen la tasca que ha fet en els darrers dos anys, especialment com a presidenta de la Comissió d´Investigació de l´operació Catalunya. Es va estrenar després de ser mare.

Adriana Delgado

ERC - Nº 16 per Barcelona

Periodista de Sant Vicenç de Castellet que havia treballat a Regió7. És regidora al seu municipi i va presidir el Consell Comarcal del Bages. Ha estat habitual en les darreres llistes d´ERC (i Junt pel Sí) al Parlament. En aquesta última legislatura va entrar a la cambra en substitució d´altres membres de la llista. El número 16 li hauria de garantir una cadira.

Núria Picas

ERC - Nº 25 per Barcelona

Picas és una de les esportistes que més s´han deixat veure identificant-se amb el país en les seves gestes. La corredora manresana amb residència a Berga és mare de bessons i professionalment, bombera. És corredora de curses de muntanya i ha estat doble campionana del món. L´últim gran títol, l´Ultra del Mont Blanc. Es podria estrenar en la vida política.

David Rodríguez

ERC - Nº6 per Lleida

David Rodríguez és l´alcalde de Solsona, on governa amb relativa placidesa per la majoria de govern. Mentre la seva continuïtat al davant del govern solsoní podria tenir data límit, tot fa pensar que ERC podria tenir sis diputats a la demarcació de Lleida, i aquest és el número que ocupa justament el polític solsoní. És fidel al projecte republicà i al d´independència.



Eduard Pujol

Junts per Catalunya - Nº8 per Barcelona

Periodista martorellenc, home proper des de fa anys a CiU. Ha estat director de Barça TV i ara ho era de l´emissora líder del país, Rac1, del grup Godó, com La Vanguardia i el Mundo Deportivo. Ahir va anunciar que deixava aquesta tasca per formar part, per primera vegada, d´una llista electoral. La posició que ocupa li hauria de garantir ser diputat.

Antonio Espinosa

Ciutadans - Nº11 per Barcelona

El polític manresà va arribar al grup parlamentari en el darrer mandat, amb una curta experiència en el món de la política. Poc després de ser diputat va deixar l´acta de regidor de l´Ajuntament de Manresa. En el mandat passat va ser el número 6, ara és l´11. Ciutadans repeteix en les 5 primeres posicions a Barcelona, i a partir d´aquí ha introduït independents.

Mercè Cardona

PSC - Nº18 per Barcelona

Mercè Cardona va ser alcaldessa de Monistrol de Calders com a independent, però liderant una llista amb paraigua socialista. Si no era socialista a l´inici se n´ha fet. Va presidir el Consell Comarcal del Bages ja com a representant dels socialistes i actualment és regidora de l´Ajuntament de Manresa també a les files de la mateixa formació.

Ramon Vancells

CUP - Nº7 per Barcelona

Ramon Vancells és una de les aportacions que ha fet la CUP a la vida política de la comarca del Bages els darrers anys. Va iniciar el mandat després de les municipals com a alcalde de Monistrol de Calders, però no va acabar perquè l´oposició li va presentar una moció de censura. Ara, el Bages estava representat per la figura de la seva líder, Anna Gabriel.