La jove que va denunciar la violació als Sanfermines estava «desconsolada»

La jove que va denunciar haver estat violada en els Sanfermines del 2016 per cinc nois que s'autodenominaven La manada ho va fer molt afectada i «desconsolada», segons les tècniques de l'Ajuntament de Pamplona que la van atendre, que ahir van confirmat en el judici la versió de la jove.

Així ho va assenyalar ahir l'advocat de la noia, Carlos Bacaicoa, després de concloure la cinquena sessió del judici, en el qual van prestar declaracions les tècniques municipals que van atendre la jove, que van reconèixer que no havia pogut oposar resistència contra l'agressió perquè es trobava «en xoc».

Les tècniques de l'Ajuntament van ser les responsables de donar suport emocional i psicològic a la jove en el moment en què va presentar la denúncia.

L'advocat Bacaicoa considera que la declaració de les tècniques municipals ratifica el testimoni de la seva clienta i que va ser víctima d'una violació per part dels cinc joves andalusos acusats, que en un dels seus grups de WhatsApp s'anomenen La manada.

Segons sosté l'acusació, els detinguts van gravar les agressions sexuals, de matinada en un portal de Pamplona al qual van conduir la víctima i van distribuir les imatges a través dels seus contactes amb comentaris jocosos.

El lletrat va apuntar ahir davant els periodistes que els acusats, pel que sembla, van esborrar algun vídeo posterior als fets que se'ls imputen.

Bacaicoa també va explicar que la defensa dels acusats va aportar a la causa una imatge, obtinguda per un detectiu privat de les xarxes socials de la jove, d'una samarreta vestida per una altra persona amb el lema «Facis el que facis, treu-te les calces».

La frase la va popularitzar Karime, una concursant d'un reality show.

Per a la defensa dels acusats, la publicació a Instagram d'aquesta imatge per part de la jove pot ajudar a valorar la veracitat o no de la denúncia de violació presentada.

La polèmica per la inclusió en el judici d'unes proves, i no d'altres, per exemple les relatives als comentaris del WhatsApp dels acusats, amb comentaris sobre abusar de joves en les festes, han suscitat una forta polèmica i crítiques al tribunal.