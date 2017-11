Puigdemont s'envolta dels líders territorials de l'ANC en una candidatura oberta

La llista electoral de Junts per Catalunya, que lidera el president català a Brussel·les, Carles Puigdemont, incorpora en total cinc membres del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ja han dimitit dels seus càrrecs per poder formar part de la candidatura. També incorpora el director de Rac1, el periodista martorellenc Eduard Pujol, i l'exseleccionadora de natació sincronitzada, Anna Tarrés, entre d'altres.

En canvi, ha deixat pel camí Albert Batalla, alcalde de la Seu, 14 anys diputat, una de les figures emergents dels convergents, que el 26 d'octubre va dir que estripava el carnet del PDeCAT després de saber la intenció de Puigdemont de convocar eleccions i no proclamar la república (després rectificada). El mateix Batalla havia anunciat dar-rerament que no tenia la voluntat de repetir.

Entre les persones que continuen en els llocs de confiança hi ha Maria Senserrich, la diputada igualadina, però el seu lloc és víctima de la presència de molts independents a la llista. Serà el número 27 de la de Barcelona. Les possibilitats de Senserrich, si es tenen en compte les enquestes que es van publicar fa uns dies, serien escasses, però cal veure quin és l'efecte que té aquesta candidatura oberta en el propers comicis.

Puigdemont ha volgut fer una llista que superés el PdeCAT. Ja va anunciar que volia una llista conjunta, i quan va veure que no era possible ha intentat incorporar moltes cares procedents de l'ANC i alguns cares noves com les d'Eduard Pujol i Anna Tarrés, entre d'altres.

Després de Puigdemont i Sànchez, la llista per Barcelona segueix amb Clara Ponsatí, Jordi Turull, Laura Borràs, Josep Rull, Eduard Pujol, Aurora Madaula i Elsa Artadi.

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ja va anunciar abans-d'ahir que abandonava l'ANC per ser el número dos de la candidatura de Puigdemont. A Sànchez li quedaven ja pocs mesos per esgotar el seu mandat.

L'ANC va fer ahir un comunicat en què explica que la resta de membres del secretariat, Francesca Fer-reres, coordinadora d'Incidència Internacional, i els secretaris Alícia Casals, Assumpció Castellví i Pere Grau també van deixar l'entitat. L'organització diu que «respecta i valora» la decisió de tots cinc i remarca que, com a organització independentista, donarà suport «a totes les candidatures que defensin la República Catalana». L'Assemblea haurà de fer una reorganització.

L'entitat indica que, en cas de victòria de l'independentisme el 21-D, continuarà treballant per a «la consolidació i el reconeixement internacional de la República Catalana».

Entre els que no hi seran, en canvi, hi ha la que va ser consellera de Governació, Meritxell Borràs, que ahir va anunciar la renúncia a ser a la llista de Puigdemont. Borràs, actualment està empresonada a Alcalá-Meco. A més, s'ha lesionat els lligaments d'un turmell i ha de fer repòs per no moure l'articulació.