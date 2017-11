Puigdemont troba «extremadament greu» el fet dels contactes entre el CNI i l'imam

Carles Puigdemont va qualificar de fet «extremadament greu» que, segons informacions periodístiques, el CNI captés com a col·laborador l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty. Puigdemont va compartir la notícia en el seu perfil de Twitter amb el missatge següent: «Cal destacar que avui ha sortit a la llum aquesta informació que confirma les nostres sospites. És un fet tan extremadament greu que a l'Estat espanyol segur que no comporta cap dimissió, ni querella, ni presó». Puigdemont va agrair la tasca de tots quan van donar resposta als atemptats i va remarcar que «aquells que ho van dirigir de forma impecable són avui a la presó i arxivant papers per no passar pel tub del bloc del 155».