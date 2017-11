Refugiats, impostos i medi ambient encallen la formació del Govern alemany

Les diferències en matèria de refugiats, medi ambient i política fiscal van obligar ahir el bloc conservador de la cancellera Angela Merkel, liberals i verds a passar a una segona ronda de negociacions per intentar aplanar el camí a un Govern de coalició.

«Vaig a les negociacions amb la voluntat, malgrat totes les dificultats, d'implementar l'encàrrec que ens han fet els votants de formar un govern», va declarar Merkel en arribar a la seu a Berlín de la CDU, que presideix, on es van reprendre les converses.

Després de les eleccions del 24 de setembre, els tres blocs van començar a parlar d'una possible coalició a mitjan octubre i van decidir presentar avui un acord de mínims, que hauria de ser ratificat per la direcció dels respectius partits abans de començar les negociacions formals.

No obstant això, les notables dissensions en assumptes com la política d'acollida de refugiats i el dret a la reagrupació familiar els van portar a interrompre les converses passades les 3 de la matinada de divendres.

El tema enfronta sobretot Verds i CSU, partit agermanat de la CDU a Baviera, estat federat pel qual van entrar a Alemanya centenars de milers de sol·licitants d'asil durant la crisi dels refugiats dels anys 2015 i 2016. Els conservadors, entre tensions internes, volen perllongar més enllà del març del 2018 la limitació establerta per a la reagrupació familiar dels sol·licitants d'asil que no aconsegueixen l'estatus de refugiats, però que reben protecció subsidiària per raons humanitàries, cosa que rebutgen de ple els verds.

Un altre assumpte controvertit és l'exigència clau dels liberals de suprimir l'impost de solidaritat, creat per reactivar l'est del país després de la reunificació d'Alemanya i que equival al 5,5% de la càrrega fiscal.