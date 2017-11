Uns 350 viatgers de Renfe queden tancats més d'una hora en un tren a les fosques a Martorell

Centenars de passatgers tancats en un tren, entre Martorell i Gelida, durant mitja hora a les fosques i més d'una hora únicament amb les llums d'emergències. I un gran nombre de passatgers més esperant durant hores a l'estació de Martorell i en d'altres parades properes de la línia R4 de Renfe, entre Martorell i Sant Sadurní. Són les conseqüències d'una avaria a la catenària que hi va haver divendres al vespre i que va deixar a l'estacada una multitud d'usuaris.

Després d'hora i mitja tancats al tren, finalment les 350 persones del tren afectat van ser evacuades. Els afectats van haver de caminar per la via fins a un punt de connexió amb la carretera, on van pujar a autobusos que els van portar a la seva destinació.

Fonts de Renfe van explicar que, cap a les 7 del vespre de divendres, un tren amb destinació a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) va quedar parat per una avaria en la catenària en la sortida de Martorell (Baix Llobregat).

La incidència es va produir en una zona de canvis en la qual, segons Renfe, no es podia posar un altre tren en paral·lel per recollir als passatgers.

Per aquest motiu, Renfe va demanar ajuda externa per evacuar als passatgers en autobusos. Però tampoc no es va poder fer exactament en el punt en el qual va quedar aturat el comboi, perquè no hi havia cap carretera a prop. Per aques tmotiu, els passatgers del tren van haver de caminar per les vies, quan ja era de nit.

Cap a les 9 del vespre, els passatgers finalment van poder pujar als autobusos, que els van conduir fins a la seva destinció, on van arribar cinc hores després d'haver pujat al tren avariat, segons van relatar alguns dels passatgers.

Una de les passatgeres atrapades al tren, Jésica Gómez, va explicar a TV3 que «vam estar il·luminant-nos amb els telèfons mòbils, i al vagó hi havia molta gnet gran i també nens petits».