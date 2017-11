La CUP demana que el 21-D serveixi per «fer fora l'Estat en tots els nivells»

El cap de llista de la CUP per al 21-D, Carles Riera, va considerar ahir que aquestes eleccions han de ser vistes com «un pas més» per «fer fora l'Estat espanyol del territori en tots els àmbits».

«Fer fora l'Estat de Catalunya i consolidar una república social i per a les majories: aquest és el nostre propòsit», va resumir Riera en una roda de premsa de presentació dels candidats de la CUP per a les eleccions del 21 de desembre a Barcelona. Riera va afirmar que l'objectiu de la seva formació és que després del 21-D «el Parlament reprengui l'activitat com si fos el 28 d'octubre», en al·lusió al fet que el 27 d'octubre va ser el dia de la declaració d'independència i de l'aplicació de l'article 155.

També va defensar que en el referèndum de l'1 d'octubre suspès pel Tribunal Constitucional «el poble va decidir república i independència» i que per això el Parlament va fer la declaració el dia 27 d'octubre.