Els 'membres del Govern legítim' obliden esborrar una cama de Santi Vila

L'exconseller de la Generalitat, Santi Vila, ha estat esborrat amb tècniques informàtiques de la fotografia que presideix la pàgina web "Govern legítim" ("Govern legítim") que ha impulsat el president cessat Carles Puigdemont i els exconsellers que l'acompanyen a Bèlgica.



La pàgina, que pretén estructurar l'activitat del cessat Govern de la Generalitat, mostra en primer pla una fotografia oficial presa en la galeria gòtica del Palau de la Generalitat el passat 1 d'octubre, quan Puigdemont es va fer acompanyar per tots els seus consellers per dirigir un missatge institucional als ciutadans després de les votacions i les càrregues policials.



No obstant això, la fotografia està modificada i la imatge de Santi Vila, que llavors era conseller d'Empresa i Coneixement, ha estat esborrada. En un primer moment, van esborrar el cos de Vila però van oblidar una cama, fet que va provocar més d'una broma a les xarxes socials. Hores més tard, la cama també va ser esborrada.





El tío que ha manipulado con Photoshop la foto de propaganda de Puigdemont borrando a Santi Vila se ha dejado una pierna. Jajajaja. pic.twitter.com/2CjcrvgI8z — Pastrana (@JosPastr) 18 de novembre de 2017

Vila va dimitir del seu càrrec just abans que el Parlament proclamés la independència, després d'haver fet gestions per intentar que Puigdemont convoqués eleccions.