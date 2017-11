Uns humoristes russos fan creure a Cospedal que Puigdemont és un espia

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha estat la protagonista d'una broma que li han fet dos humoristes russos que s'han fet passar per l'assessor i el titular del Ministeri de Defensa de Letònia.

En una conversa telefònica difosa ahir per l'agència russa de notícies Sputnik, li diuen que Carles Puigdemont és un espia rus que treballa des de fa temps per a la intel·ligència russa sota l'àlies Cipollino. Cospedal es mostra sorpresa i els pregunta des de quan tenen aquesta informació. La ministra també assegura que tenen la situació més controlada.

A través de Twitter, Cospedal va dir ahir que va ser una conversa «molt estranya» i explica que va demanar parlar en anglès i que no van voler. «Com que no hi vaig confiar, vaig deixar de parlar i no hi vaig tornar. Ara sé que eren russos», va afegir la ministra.

Els suposats polítics letons també li diuen que el 50% dels turistes russos que visiten Barcelona són, en realitat, espies d'aquell país. Una xifra que sorprèn la ministra. En un moment de la conversa, els dos humoristes, Alexei Stoliarov i Vladímir Kuznetsov, ofereixen a la ministra desplaçar, quan ella decideixi, tropes de l'exèrcit letó a territori català per ajudar l'exèrcit espanyol.