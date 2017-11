Milers de policies demanen l'equiparació de sous amb els Mossos

Entre 28.000 i 30.000 policies i guàrdies civils, segons la Delegació del Govern (uns 100.000 segons els convocants), van demanar ahir a Madrid l'equiparació dels seus sous amb els de les policies autonòmiques en una manifestació que ja es pot considerar històrica en les forces de seguretat de l'Estat.

Ho va aconseguir Jusapol, una associació amb prou feines pocs mesos de vida, que va culminar davant la seu del Ministeri de l'Interior un calendari de mobilitzacions amb l'esperança i el convenciment que hi hagi una proposta formal d'equiparació per part del Govern, segons van dir al final de la protesta.

Però abans de llançar el guant, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, el va recollir i abans que comencés la marxa el seu departament va remetre un comunicat per assegurar que aquesta equiparació ja té data de començament: els pressupostos del 2018.

Zoido va reconèixer que aquesta demanda, amb tres dècades d'antiguitat, és justa. «El que demanen els nostres policies i guàrdies civils és una causa justa, perquè, senzillament, s'ho mereixen. Gràcies a ells Espanya és un dels països més segurs del món», va dir.

I encara que no van veure's per la capçalera de la manifestació dirigents del PP ni del PSOE, el coordinador general dels populars, Fernando Martínez-Maillo, va aprofitar un acte de partit per ratificar les paraules del ministre.

Algunes pancartes dels manifestants van recordar l'antiguitat d'aquesta demanda amb les fotos de qui va ser ministre de l'Interior amb el PSOE, José Luis Corcuera, i la del president del Govern, Mariano Rajoy, que posaven data a les promeses d'equiparació.