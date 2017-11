Mor José Manuel Maza, el fiscal general que es va querellar contra Puigdemont

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza (Madrid, 1951), va morir ahir en una clínica de Buenos Aires en què estava sent atès des d'ahir per procés d'infecció renal, segons va confirmar el ministre de Justícia, Rafael Catalá.

Maza s'havia sentit indisposat divendres mentre participava en la reunió de l'Associació Iberoamericana de Ministeris Públics (AIAMP), que es va celebrar aquesta setmana a la capital argentina. Els metges van aconsellar el seu ingrés hospitalari.

«Descansi en pau, José Manuel Maza. Un extraordinari jurista i servidor públic. La justícia i el dret perden un dels seus més destacats professionals», va escriure Catalá en el seu perfil personal de la xarxa social Twitter.

El president del Govern, Mariano Rajoy, va lamentar ahir la mort del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, i va agrair «una vida de treball al servei de l'Estat».

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, també va lamentar la mort de Maza, a qui va qualificar de «gran jurista». Magistrat de la sala penal del Tribunal Suprem, Maza va ser nomenat fiscal general de l'Estat el 2016 en substitució de Consuelo Madrigal, que després de dos anys en el càrrec va cessar al final de la legislatura.

Nascut a Madrid el 23 d'octubre del 1951, era llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid des del 1973 i, a més, diplomat en Criminologia per la mateixa universitat.

El 1976 va ingressar a la carrera judicial i com a jutge va prestar els seus serveis als jutjats de Cangas (Pontevedra), Alaquàs (València), Alcorcón número 1 (Madrid) i al jutjat de districte número 9 de Madrid.

El juny del 1988 va ascendir a magistrat i va ser nomenat president de la secció primera de l'Audiència Provincial de Madrid, on va romandre fins al seu nomenament, el 23 de gener del 2002, com a magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem. Maza Martín va ser triat per 12 vots, enfront dels vuit que va obtenir Margarita Robles, per cobrir una vacant en la sala esmentada.

Després de les eleccions generals del juny del 2016, al novembre va ser proposat com a fiscal general i el dia 25 d'aquest mateix mes el Consell de Ministres va confirmar el seu nomenament com a fiscal general de l'Estat, un cop rebut l'aval necessari del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).



Querella contra Puigdemont

Una de les últimes aparicions públiques de Maza va ser el 30 d'octubre passat per informar que la Fiscalia s'havia querellat contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers del Govern per delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

José Manuel Maza ha estat el primer fiscal general reprovat pel Congrés dels Diputats. Ho va ser per la seva actuació en la investigació del cas Lezo, la trama de cor-rupció que afecta el PP de Madrid.

Tota la carrera fiscal i judicial va mostrar el seu condol unànime per Maza, al qual el portaveu de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, va qualificar com el «fiscal més independent que ha existit a Espanya».