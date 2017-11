Avià no encendrà els llums de Nadal fins que s'alliberin «tots els presos polítics»

L´alcaldessa Patrocini Canal amb les estrelles de Nadal que col·locaran però per ara no il·luminaran, ahir

Avià no posarà en servei els llums de Nadal fins que la justícia espanyola no hagi alliberat «tots els presos polítics», els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i els membres del Govern català que són a Alcalá Meco i a Estremera. Es tracta d'una mesura «simbòlica» per visibilitzar «el nostre desacord i rebuig» per l'empresonament de «persones que no han fet res dolent», segons ha explicat a Regió7 Patrocini Canal (Som Avià), l'alcaldessa.

La idea de no encendre els llums de Nadal es va exposar en una reunió de la junta del govern d'Avià, format per una coalició entre Som Avià -grup integrat per independents- i ERC. «Ens semblava que en la situació que estem vivint era una contradicció fer xerinola i posar llums com si no passés res». L'alcaldessa ha dit que calia fer quelcom més. «Sí que anem a manifestacions i això està molt bé, però també hem de mirar que la nostra indignació tingui una repercussió en la vida quotidiana. Això va més enllà de la política». Canal admet que la mesura «no tindrà efectes pràctics» però diu que «és una qüestió de dignitat».

Patrocini Canal explica que «com que hi ha la possibilitat -bé, potser és més el desig - que els deixin lliures, ens vam voler imaginar què passaria si això es donava i no havíem posat els llums. Per no haver de córrer, els posarem i en el moment que siguin tots lliures» els encendran. I «si no els deixen lliures ja hi seran igualment», apagats, com a mesura de protesta.

L'alcaldessa diu que «en vam parlar molt a l'equip de govern perquè de cara a la canalla i el comerç (al poble tenim una dotzena de botigues) sembla que deixes de fer la celebració que toca». Per això van decidir sotmetre-ho a la consideració dels veïns i que el resultat fos vinculant.

Ho han fet a través del servei de consultes electròniques We Decide creat per l'avianès Marc Serra, que ja han emprat en altres consultes sobre temes com l'elecció de la pubilla i l'hereu o els resultats del concurs de fotografia per Instagram de la festa major d'enguany. A la votació hi han participat 31 persones, de les quals el 56% han votat no encendre els llums i un 26% sí.

L'alcaldessa Canal ha admès que el nombre de participants és baix tenint en compte que el poble té censats 2.257 veïns. Tanmateix, «vam dir que seria vinculant» i així serà, i afegeix que «s'hi hagués sortit posar-les en marxa ho hauríem fet, naturalment». Canal ha dit que cada cop més apostaran per aquestes consultes per saber l'opinió dels veïns perquè «a les reunions presencials a la gent li costa més anar-hi».

El consistori d'Avià lloga els llums de Nadal. Aquest 2017 són estels i avets i li costen uns 1.500 euros. Canal ha dit que se'ls podrà retreure que han pagat un servei que potser no faran servir però recorda que és una decisió sobirana del govern local. Els col·locaran al nucli urbà membres de les brigades a principi de desembre.