Berga i Gironella posaran en servei la il·luminació

Berga i Gironella tenen previst il·luminar els seus carrers més comercials aquest Nadal, com fan cada any amb els guarniments nadalencs, perquè consideren que els ajuden a dinamitzar els establiments comercials durant una de les campanyes més bones de l'any per als botiguers.

A Berga, els llums ja estan col·locats i llestos al carrer del Roser i també a la plaça de les Fonts, el carrer Major i la plaça de Sant Pere. Per la seva banda, Núria Masforroll, presidenta de l'Associació de Botiguers de Comerciants de Gironella, ha explicat que els llums ja estan col·locats i s'encendran a principi de desembre, coincidint amb l'inici de la campanya de Nadal, per la Fira de la Puríssima. Masforroll ha dit que aquests elements decoratius «ens ajuden a animar la gent perquè compri». I que per contra no encendre'ls «no serveix pas perquè els deixin anar», fent referència a l'empresonament de polítics del Govern català i els Jordis.