Haver d'anar a un míting podria ser un motiu per poder sortir de la presó

El 5 de desembre començarà la campanya electoral del 21-D, que tindrà com a element important l'empresonament dels principals líders sobiranistes, que formen part de les llistes electorals. Tot i això, una llei general permetria als exconsellers i a Jordi Sànchez sortir de la presó preventiva per fer mítings, uns fets «importants i comprovats», segons el marc normatiu.

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Jordi Sànchez podrien obtenir un permís de sortida extraordinari per participar en els mítings de la campanya electoral. Això ho permetria l'article 47 de la Llei General Penitenciària, que determina que en presó preventiva es poden obtenir permisos si hi ha una causa «important i comprovada», com seria un acte electoral. Concretament, l'article determina que hi podria haver una sortida per: «la defunció o malaltia greu de familiars, el part de l'esposa, així com per importants i comprovats motius, amb les mesures de seguretat adequades, tret que hi concorrin circumstàncies excepcionals».

Com que tots ells són presos preventius, els seus permisos hauran d'estar aprovats per l'autoritat judicial corresponent, que en aquest cas és la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Tot i això, en tractar-se d'una situació excepcional, els juristes no estan del tot segurs de quins passos s'haurien de seguir, ja que els candidats a les eleccions són presos preventius empresonats per risc de destrucció de proves i de fuga.

Aquest permís permetria als exconsellers i a l'exlíder de l'ANC poder participar activament en algun acte de la campanya electoral i sortir per unes hores de les presons madrilenyes d'Estremera, Alcalá Meco i Soto del Real. Fins ara els presos estan enviant missatges als ciutadans a través dels seus advocats o de les xarxes socials, que estan controlades des de l'exterior de la presó però a través dels seus perfils oficials.



Anar a recollir l'acta



Un dels altres motius que els permetrien sortir de la presó provisional podria ser anar a recollir l'acta en el Parlament, en el cas que fossin escollits diputats en les properes eleccions. Aquestes són les mesures a les quals haurien de recórrer, sempre que no se'ls deixi abans en llibertat, ja que la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha de resoldre els recursos presentats.

Dels membres empresonats, quatre participaran en la llista liderada per Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, on Jordi Sànchez és en el número 2. Els altres presos que formaran la llista seran els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn.

Per altra banda, la llista d'ERC estarà liderada per l'exvicepresident Oriol Junqueras (encara que amb l'opció que finalment Marta Rovira fos la candidata a presidenta de la Generalitat) i també té la participació de Raül Romeva i Carles Mundó. A més a més, Dolors Bassa és la cap de llista per Girona.