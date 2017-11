Un jurista foguejat al País Basc agafa el relleu de Maza com a fiscal general

Després de la mort de José Manuel Maza, el tinent fiscal del Tribunal Suprem, Luis Navajas, és ara el fiscal general de l'Estat en funcions, un jurista foguejat al País Basc i impulsor el 1989 de la investigació a membres de la Guàrdia Civil destinats a la caserna d'Intxaurrondo (Guipúscoa).

Nascut a Granada el 1948, Navajas va ingressar en la carrera fiscal el 1976 i va ser nomenat el 1987 fiscal en cap de l'Audiència de Sant Sebastià, càrrec que va exercir 16 anys fins que el 2003 va abandonar el País Basc per ocupar el lloc de fiscal de sala del Tribunal Suprem.

Ara, com a tinent fiscal del Suprem -càrrec per al qual va ser nomenat el 31 d'octubre del 2014- ha de fer-se càrrec de la Fiscalia General de l'Estat, tal com s'estableix en la normativa, que li atorga entre les seves funcions la de substituir el fiscal general de l'Estat en cas d'absència, malaltia o vacant.

És la segona vegada que assumeix aquesta funció. Amb la renúncia d'Eduardo Torres-Dulce com a fiscal general de l'Estat, el 19 de desembre del 2014, Navajas va ocupar de forma interina el lloc fins que Consuelo Madrigal va prendre possessió com a nova titular, el 13 de gener del 2015.

Les seves actuacions contra membres de la il·legalitzada Batasuna, la seva participació en el polèmic cas de Mikel Otegi, quan un jurat popular va declarar la no-culpabilitat del processat en l'assassinat de dos ertzaines, són alguns dels innombrables casos en què va intervenir durant la seva trajectòria a Sant Sebastià.

Tot i això, el cas més conegut va ser l'informe que porta el seu nom, amb el qual va intentar investigar unes suposades trames de corrupció a la caserna d'Intxaurrondo de la Guàrdia Civil.

Aquesta investigació contra alguns dels homes que llavors dirigia l'exgeneral Enrique Rodríguez Galindo va haver-se d'arxivar i Navajas va ser criticat per posar en dubte amb aquest informe la tasca d'importants comandaments policials en la lluita contra ETA.

Ja al Tribunal Suprem, Navajas va intervenir, el 2012, en una causa contra l'exjutge Baltasar Garzón per declarar-se competent per investigar els crims del franquisme i va arribar a demanar el sobreseïment de la causa.

De fet, tres anys abans ja va sol·licitar al Suprem que no admetés la querella del pseudosindicat Manos Limpias contra Garzón per prevaricació.

Ara, com a tinent fiscal, és qui intervé en els expedients disciplinaris oberts a jutges en el Consell General del Poder Judicial.

Amb Maza ha anat junt en les actuacions contra el sobiranisme i en les querelles contra l'expresident català Carles Puigdemont i la resta del Govern per delictes de rebel·lió, sedició i malversació, i contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la mesa.