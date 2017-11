Llegeix la carta que ha fet pública Rull des de la presó: «ens van posar grillons»

Josep Rull, exconseller del Govern de Catalunya, ha fet pública una carta a Twitter enviada des de la presó d'Estremera. Rull l'ha dirigit als treballadors de Territori i Mediambient de la Generalitat, però ha decidit fer-la pública a través de la xarxa social.



En ella, Rull explica que els primers dies a la presó van ser «molt durs» i relata que van ser traslladats en furgons, «emmanillats per darrere» i «amb grillons» als peus.



A la presó, Rull afirma que, tant ell com el seu company de cel·la Jordi Turull, comparteixen el mòdul VII amb delinqüents de tot tipus, fins i tot amb delinqüents de sang.



L'exconseller afirma que l'experiència d'estar a la presó és «frapant i enriquidora» ja que allí «l'empatia adquireix tota la seva potència».



Tot seguit, la carta completa enviada per Josep Rull:





He escrit una carta per a tots els treballadors i treballadores de @territoricat @mediambientcat. Sou un gran equip! Cadascú des de les seves idees i conviccions, però junts per servir de la manera més lleial i honesta els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. pic.twitter.com/x9EEumWwsh — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 20 de novembre de 2017