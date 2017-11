Mor el famós assassí Charles Manson als 83 anys

Les autoritats nord-americanes han confirmat aquest dilluns la mort del famós assassí Charles Manson als 83 anys a Califòrnia. L'assassí, que es trobava al capdavant de la 'Família Manson', responsable de diversos assassinats en els anys 60, va ingressar aquest dimecres a l'hospital de Bakersfield. Al gener, el criminal també va haver d'abandonar temporalment la presó per ingressar d'urgència a l'hospital Mercy de Bakersfield.

Manson va ser primer condemnat a pena de mort per l'assassinat de l'actriu Sharon Tate -la dona del director de cinema Roman Polanski, que estava embarassada de vuit mesos- i de vuit persones més, per una sèrie de crims comesos per la 'Família Manson 'el 1969.

Segons la Fiscalia, la intenció del grup era incitar una guerra racial apocalíptica entre blancs i negres en el marc de les fortes tensions racials viscudes llavors als Estats Units. Els assassins van utilitzar la sang de les seves víctimes per escriure missatges a les parets, mentre seguien les instruccions que creien escoltar a la cançó "Helter Skelter", obra de The Beatles.

Manson sumava centenars de sancions per mal comportament a la presó, on també es va gravar a l'entrecella un tatuatge en forma d'una creu gammada.

L'assassí en sèrie ha mort en un hospital de la localitat de Bakersfield, va explicar a TMZ la germana de la pròpia Tate després de rebre una trucada telefònica d'oficials de Corcoran State, la presó on estava tancat Manson, que va ser condemnat el 1971 pel seu paper a l'organització i planificació dels assassinats perpetrats pels seus seguidors.



Es va lliurar de la cambra de gas



Manson va ser sentenciat a morir a la cambra de gas el 1971. La pena capital va ser commutada a cadena perpètua després que els tribunals declaressin inconstitucional castigar amb la mort als reclusos a l'estat de Califòrnia.

Després de set anys a la presó va ser declarat elegible per obtenir la llibertat condicional, però li va ser repetidament denegada després que autoritats concloguessin que era un pres encara molt perillós.

En els últims 20 anys, Manson sempre es va negar a comparèixer en les seves vistes per a la llibertat condicional i en una entrevista a Vanity Fair el 2011 es va descriure com un home "mesquí, brut, malfactor i dolent" i va assegurar que va ser condemnat per " ser la voluntat de Déu ".

En un reportatge publicat el 1970 per la revista Rolling Stone sobre els assassinats perpetrats per "La família", se'l va considerar llavors "l'home viu més perillós". Leslie Van Houten, la membre més jove d'aquest clan, va explicar en el seu moment que Manson els havia "rentat el cervell" amb sexe, LSD, lectures constants de passatges de la Bíblia, repetides escoltes del disc "White Album", de The Beatles , i altres textos sobre el seu desig de llançar una revolució.

El juliol passat es va donar a conèixer que la propera pel·lícula de Quentin Tarantino girarà al voltant de la figura de Manson i als assassinats dels seus fanàtics seguidors a Califòrnia.