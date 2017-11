Puigdemont critica que l'estat financiï el Valle de los Caídos

El president Carles Puigdemont lamenta que l'estat espanyol financiï el Valle de los Caídos, on es troba la tomba del dictador Francisco Franco. Ho ha dit a través d'un missatge al seu compte de Twitter el dia que es compleixen 42 anys de la mort de Franco. "La seva tomba encara està venerada dins un monument turístic pagat a través dels recursos de l'estat espanyol. Europa 2017", ha afirmat.





Franco died 42 years ago today and his grave is still revered inside a touristic monument paid through the Spanish state budget. Europe 2017 pic.twitter.com/zTUyeuvkXs