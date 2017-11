Arrimadas renunciaria a la presidència si Cs no és el partit constitucionalista més votat

La candidata de Ciutadans (Cs) a la presidència de la Generalitat a les eleccions del 21-D, Inés Arrimadas, acceptaria renunciar a encapçalar l'executiu en cas que el seu partit no sigui la formació constitucionalista més votada en els comicis. De la mateixa manera, es posarà a disposició del partit constitucionalista que tingui més escons per tal de formar un Govern "alternatiu" a l'independentisme. Així ho ha exposat durant el col·loqui al Círculo Ecuestre, aquest dimarts a la tarda, davant d'unes 280 persones. A més, la també presidenta de Cs ha apuntat que "el millor escenari" és que Catalunya en Comú no tingui paper clau per a formar pactes postelectorals. En aquest sentit, Arrimadas ha subratllat que amb una abstenció la llista que lidera Xavier Domènech en podria haver prou per a formar Govern.

La candidata de Cs, però, ha insistit que tot apunta que el seu partit sí que serà la formació constitucionalista més votada el 21-D. En aquesta línia, Arrimadas ha insistit que es "deixarà la pell" per arribar a acords amb les altres formacions favorables a la unitat d'Espanya. "En l'hipotètic cas que no fóssim la primera força, per suposat que estaríem disposats a fer un pacte amb d'altres, fins i tot perquè ells la puguin liderar", ha sentenciat.

Pel que fa al paper de Catalunya en Comú, la fins ara cap de l'oposició parlamentària ha asseverat que no cal ni un vot favorable al teòric candidat constitucionalista a la presidència, ja que amb una abstenció "podrien deixar governar l'alternativa". En aquesta línia, Arrimadas ha advertit que, si els de Domènech no s'abstenen en aquest escenari, hauran de donar moltes explicacions als seus votants, perquè hauran permès que la Generalitat torni a estar en mans dels independentistes.

D'altra banda, la cap de files de Cs ha dit que un exemple de politització de la justícia és que es reclami que els consellers -destituïts per l'Estat- que estan empresonats a Madrid siguin alliberats. A més, ha criticat que aquests presos puguin concórrer a les llistes del 21-D: "Cal respectar les decisions judicials, i quan et presentes a les llistes no has de tenir la sensació que tindràs una capa de Superman", ha deixat anar. "No hi ha més ingerència política que això", ha reiterat. Així mateix, Arrimadas ha defensat reformes per millorar la despolitització de la justícia, i ha acusat els independentistes de no respectar les decisions judicials.



Arrimadas a Brussel·les



Finalment, la líder de Cs ha explicat que aquest dimecres i dijous anirà a Brussel·les a reunir-se amb representants de diferents institucions europees i del grup ALDE, on assegurarà que la seva formació no se saltarà les lleis ni lluitarà perquè Catalunya marxi de la Unió Europea. Així, Arrimadas ha destacat que anirà a la capital de Bèlgica a defensar "un projecte català dins d'Espanya i d'Europa", i a donar una imatge de "tranquil·litat".