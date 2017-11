El Berguedà pot recuperar diputada amb Aurora Madaula, vinculada a Berga

«M'encantaria ser la diputada que representés el Berguedà». Així ho ha expressat a Regió7 la historiadora Aurora Madaula Giménez (Mollet del Vallès, 1978) que té arrels al Berguedà i ocupa el número 9 de la llista Junts per Catalunya per Barcelona. La comarca no ha tingut diputats propis que la representessin en aquest mandat. Havia tingut presència a la cambra des del 1984 fins al 2015.

Els avis i oncles de Madaula van establir-se a la colònia minera de Sant Corneli (Cercs). «La meva mare hi va anar als 5 d'anys des d'Extremadura». El seu pare va fer la mili a l'antiga caserna militar de Berga i a la ciutat va conèixer la seva mare. Tot i que ella va néixer a Mollet «sempre he passat tots els estius a Berga», durant tres mesos. I encara actualment hi puja. «Hi tinc la meva colla d'amics». «Sóc la petita de quatre germans». Aurora Madaula té família que viu al barri de Santa Eulàlia, els seus tiets. Un dels seus oncles, Antoni Rodríguez –que va morir–, va ser president del Club Esportiu Berga. A Berga s'hi va criar «hi vaig aprendre a nedar i a anar amb bici». Professionalment, Aurora Madaula és historiadora i investigadora a la Càtedra Josep Termes GRENPoC Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals de la Universitat de Barcelona. Aquest 18 de juliol s'ha doctorat amb una tesi doctoral titulada «Forjant la nació a l'exili», que analitza el cas del nacionalisme basc a l'exili, a la qual s'ha dedicat diferents anys, dos dels quals investigant als Estats Units, a Boston i a Washington. Actualment treballa de professora d'història en un institut de Barcelona, on viu.

Madaula ha estat una de les promotores de la llista unitària 1 d'octubre. Explica que és independent i que la seva implicació en la política «és totalment circumstancial» perquè Catalunya «està vivint uns moments excepcionals». Madaula va rebre una trucada «des de Brussel·les» per proposar-li ser a la llista. I en un bon lloc. Hi ho va acceptar perquè pensa que aquesta candidatura, «tot i no ser la llista única, és una llista el màxim de transversal possible».

Els objectius prioritaris són «recuperar les nostres institucions i l'amnistia per als presos». Ha admès que amb «presos polítcis» i l'autogovern suspès «no seran unes eleccions normals».