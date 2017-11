Exhibits davant el tribunal els vídeos de la violació grupal de 'La Manada' als sanfermines

Els vídeos que van gravar els acusats de la violació grupal dels Sanfermines han estat exhibits aquest dimarts a la setena sessió de la vista oral del judici per aquests fets, en la que també han estat declarant durant gairebé tres hores els policies forals que van interpretar les imatges.

La representació lletrada de tres dels acusats considera que els vídeos que s'han mostrat aquest dimarts a la vista oral del judici "acrediten" que no hi va haver violació, sinó que havia "consentiment" en els fets.

Segons l'opinió d'aquesta defensa, els vídeos són "clarificadors" perquè considera que "no hi ha força i no hi ha intimidació", i "encaixa més en la versió" que donen els acusats. "La conducta d'ella no acredita ni que sigui violació ni el contrari. A dia d'avui cap de les proves ha acreditat violació", ha manifestat un representant d'aquesta defensa als periodistes al Palau de Justícia.



L'acusació: els vídeos de la la violació als sanfermines "són repugnants"

La interpretació d'aquesta defensa contrasta amb la de l'advocat de l'acusació particular, Carles Bacaicoa, que ha manifestat que els vídeos són "repugnants".

És la primera vegada que s'han mostrat els vídeos a la sala. La pràctica d'aquesta prova ha estat més llarga que el temps que s'ha anat dedicant a les anteriors sessions a altres proves i declaracions de policies i testimonis.

La sessió ha començat cap a les deu del matí i ha finalitzat cap a la una, quan s'ha fet un recés. Durant aquestes tres hores, a més de l'exhibició dels vídeos, han estat declarant els dos policies forals que van realitzar un informe en què interpretaven les imatges.

S'han exhibit sis vídeos en aquesta primera part de la sessió i queden pendents de veure un últim vídeo i dues imatges, que està previst que es mostrin aquesta mateixa jornada.