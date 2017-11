El número 3 de la marca blanca d'ERC és un manresà de 19 anys

El jove manresà Denís Llussà i Brunet ocupa la tercera posició a la llista de la circumscripció de Barcelona de Diàleg Republicà, la marca blanca que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentat per a les eleccions del proper 21 de desembre i que conviurà amb la llista oficial d'ERC. Diàleg Republicà té per objectiu, tal com va avançar el diari Ara, esquivar una possible il·legalització del partit. Llussà, que a preguntes d'aquest diari no ha volgut donar gaires pistes sobre la nova candidatura, avala la informació publicada al diari Ara, i reconeix que confia «que no sigui necessari utilitzar-la». Llussà ocupa el tercer lloc de la llista, darrere d'Emma Soler i Bertrana i Gabriel Cursach i Perona.

Denís Llussà i Brunet té 19 anys, i és nascut i viu a Manresa. Està afiliat a les JERC (com molts dels integrants del nou partit) i n'és el portaveu a Manresa; estudia el doble grau d'Enginyeria informàtica i Telecomunicacions a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i fa feines aïllades relacionades amb els estudis que està cursant. Llussà va fer primària a l'escola Bages de Manresa, i secundària i batxillerat a l'institut Lluís de Peguera.

Diàleg Republicà es va inscriure el dia 13 de novembre al registre de partits polítics del ministeri d'Interior. Com que és un partit sense representació parlamentària, per poder-se presentar a les properes eleccions els seus impulsors han hagut de recollir 5.000 signatures.

Segons assenyalen alguns mitjans, aquesta decisió s'hauria pres davant el risc que el partit considera que hi ha d'una possible il·legalització. Fins ara, no hi havia hagut mai problemes per presentar un programa independentista, però en aquests moments, amb exconsellers a la presó i les advertències del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena a Carme Forcadell, en el sentit que si «reincidia» revisaria la seva presó condicional, han fet posar el partit en la màxima alerta.

A les actuacions judicials, també s'hi afegeixen declaracions de dirigents del Partit Popular com el vicesecretari de comunicació Pablo Casado, que s'ha mostrat partidari d'aplicar la llei de partits, que està destinada a casos de terrorisme, a les formacions que defensen la independència de Catalunya. I el candidat del PPC a les properes eleccions al Parlament, Xavier Garcia Albiol, també s'ha mostrat en més d'una ocasió partidari d'il·legalitzar els programes electorals que plantegin la independència del país al marge de la Constitució.

La decisió dels republicans de tenir una candidatura a la recambra recorda el precedent del Partit Comunista de les Terres Basques, que es va presentar a les eleccions del País Basc del 2005 després de la il·legalització de Batasuna precisament per l'aplicació de la llei de partits. El partit es va poder presentar en no poder-se demostrar que tingués cap vincle amb la il·legalitzada Batasuna. El Partit Comunista de les Terres Basques va obtenir un total de 9 diputats i va tenir presència al Parlament de Vitòria fins al 2008.