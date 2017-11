Rajoy: «Sóc un entusiasta de la separació de poders»

El president del govern espanyo, Mariano Rajoy, s'ha definit aquest dimarts al Senat com un "entusiasta i fins i tot potser un maniàtic de l'Estat de dret, la separació de poders, la primacia de la llei i la subjecció de tots a aquestes lleis que regeixen la nostra convivència". Ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del portaveu de Podem al Senat, Ramon Espinar, que li ha retret la intervenció sobre els comptes de l'Ajuntament de Madrid. Rajoy ha afirmat que totes les actuacions del seu govern es regeixen pel principi del "compliment a la llei" i ha "garantit" que el seu executiu té "cap interès en intervenir cap administració pública". Amb tot, ha afirmat que el compliment de la llei "obliga tothom". "És un principi bàsic que recull la Constitució", un fet "plenament lògic" perquè "les normes estan per complir, i si no es compleixen té les seves conseqüències".

En el transcurs de la sessió de control, el president del govern espanyol també s'ha mostrat partidari de renovar el sistema de finançament a través d'un "pacte" entre partits i entre territoris, i ha apuntat que el grup de treball –on hi són totes les CCAA menys Catalunya- debat ara sobre la qüestió. "Jo tinc el màxim interès en què hi hagi acord però crec que el millor és que hi hagi un consens entre les CCAA i amb majoria de la cambra al Congrés i al Senat", ha dit