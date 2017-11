Montoro diu que Catalunya complirà l'objectiu de dèficit el 2017

El ministre d´Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat aquest dimecres a la Comissió de Pressupostos del Congrés dels Diputats que Catalunya tancarà l´exercici 2017 complint l´objectiu de dèficit fixat en el 0,6% del PIB. Segons el ministre, aquest compliment s´engloba en el que es registrarà al conjunt de les CCAA, algunes de les quals, ha afirmat, fins i tot "és molt factible" que registrin superàvit. "Estem demostrant que la governabilitat de l´Estat de les autonomies era un objectiu assolible", ha afirmat el ministre, que ha destacat que Catalunya "està tornant a l´estabilitat" i això genera recuperació econòmica i d´ocupació. El ministre ha acusat l´independentisme de "provar d´interrompre això" buscant un "objectiu inassolible", un "formidable engany" a la que "han arrossegat", ha dit, milions de persones.

Montoro també ha afirmat que el seu executiu i les CCAA han d´abordar "les pròximes setmanes" la reforma del model de finançament, i ha apuntat que el compliment dels objectius de dèficit permetran abordar aquest debat amb garanties per assegurar que els ciutadans poden accedir per igual als servis públics amb independència del territori on visquin.

A més, segons el ministre, el conjunt de les Administracions Públiques tancaran l´any assolit l´objectiu del 3,1% de dèficit fruit, ha dit de les actuacions del seu executiu per garantir el finançament dels serveis públics alhora que ha aplicat la Llei d´Estabilitat i les mesures que conté. Les administracions, ha afirmat, estan "molt més sanejades" que en exercicis anteriors.



Model de finançament als pressupostos 2018



El ministre també ha apuntat que el que seria "ideal" és que el nou model de finançament s´inclogués ja als pressupostos generals de l´Estat per al 2018, motiu pel què ha emplaçat a formacions com el PSOE a donar suport als comptes de l´executiu de Rajoy per al pròxim exercici.