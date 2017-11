Rajoy a La Repubblica: «He salvat Espanya»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha dit en una entrevista al diari italià La Repubblica que ha "salvat Espanya" i que "ara" és l´hora "de tancar les ferides". En l´entrevista, Rajoy ha afirmat que la situació a Catalunya "ha millorat" en les darreres setmanes i ha dit que està "segur" que "després de les eleccions s´iniciarà una fase de normalitat" a Catalunya.

A més, el president del govern espanyol ha acusat el govern català de fer veure "que la Constitució espanyola no existia a Catalunya", de crear "una legalitat paral·lela" i de "violar les sentències" de la justícia espanyola. Rajoy també ha apuntat que el govern espanyol ha "tingut una paciència infinita", però ha remarcat que malgrat això no es va "aturar".

La Reppublica destaca que "per a Rajoy només hi ha un camí" possible i és "el respecte a la unitat nacional i a la Constitució". Segons el diari italià, Rajoy "no amaga la seva preocupació per la interferència russa i per la deriva populista a Europa".