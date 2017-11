L'ABaC del xef manresà Jordi Cruz aconsegueix la seva tercera estrella Michelin

El restaurant ABaC del xef manresà Jordi Cruz ha fet bons els pronòstics i ha entrat en el selecte grup de triestrellats per la guia Michelin. En una gala celebrada aquest dimecres a Santa Cruz de Tenerife, Catalunya ha sumat també dos nous restaurants distingits amb dues estrelles, el Dos Cielos -dels germans Sergio i Javier Torres- i el Disfrutar, dels excaps de cuina del Bulli Eduard Xatruch, Oriol Castro i Mateu Casañas. La nova proposta del xef Albert Adrià, l'Enigma del grup El Barri, s'ha estrenat amb la primera estrella de la prestigiosa guia vermella, així com el restaurant del Castell de Peralada i el Caelis del popular Romain Fornell, ara des de la nova ubicació a l'OHLA Hotel després de deixar el Palace. Catalunya només en perd una, la del Céleri de Xavier Pellicer per tancament.

La guia Michelin per a Espanya i Portugal 2018 ha coronat també un nou restaurant de tres estrelles, Aponiente, al Puerto de Santa María, del xef Ángel León. Aquests dos nous establiments triestrellats se sumen a El Celler de Can Roca comandat pels germans Roca, el Sant Pau de Carme Ruscalleda, el Quique Dacosta, el Martín Berasategui, el Lasarte, el DiverXo, l'Azurmendi, l'Arzak i l'Akelare, que ja estaven distingits amb tres estrelles.

Pel que fa a les dues estrelles, 25 establiments de l'Estat tenen aquesta distinció, a la qual han accedit per primera vegada el Dos Cielos dels germans Torres i el Disfrutar, de l'escola Bulli. Hi entren també per primera vegada el restauran Cabaña Buenavista del Palmar a Múrcia; i el madrileny Coque.



Nous restaurants d'una estrella



L'Enigma, la nova proposta del germà de Ferran Adrià, Albert Adrià, de la mà d'El Barri, va obrir fa poc més d'un any a Barcelona però ha entrat amb força a la guia vermella, obtenint la primera estrella Michelin. També entra a la primera línia gastronòmica l'establiment gastronòmic del Castell de Peralada.

Una menció a part mereix el xef Romain Fornell que, després del trasllat del restaurant Caelis de l'hotel Palace al Ohla, ha revalidat l'estrella Michelin, ja que les normes de la guia vermella obliguen a tornar a guanyar-la quan hi ha un canvi. El Caelis va ser guardonat amb una estrella Michelin el 2005 i es va convertir en l´únic cuiner francès a aconseguir una estrella Michelin al seu país d'origen i una a l'Estat.

Al País Valencià tres establiments aconsegueixen la primera distinció, el restaurant Sucede de València, i els alacantins Audrey's de Rafa Soler a Calp i El Rodat de Xàbia.



Catalunya perd l'estrella del Céleri



L'única estrella que ha perdut Catalunya en l'edició 2018 de la guia Michelin és la del restaurant Céleri, liderat per Xavier Pellicer i la seva dona, Mercè Carbonell, pel tancament de l'establiment el passat setembre. El restaurant preveu obrir properament en un espai més ampli.

El xef, que anteriorment havia capitanejat els fogons de l'ABaC i, posteriorment, el Can Fabes de Santi Santamaria, va obtenir la primera estrella el mateix any d'obrir el Céleri, al passatge Marimon de la capital catalana.



La Catalunya Central manté les estrelles



A la Catalunya Central no hi ha hagut canvis. D'aquesta manera continuen tenint una estrella L´Ó, de Món Sant Benet; Els Casals, de Sagàs; L´Estany Clar, de Cercs; la Fonda Sala d´Olost i també Can Jubany de Calldetenes, dirigit pel bagenc Nando Jubany.