Sor Lucía dóna suport a Rahola i Rakosnik després de la seva sortida de la Fundació Rosa Oriol

L'expulsió de l'escriptora i tertuliana Pilar Rahola i de l'esposa d'Artur Mas Helena Rakosnik del patronat de la Fundació Rosa Oriol porta cua. Aquest matí, després que es fes públic que la família Tous les havia apartat del seu càrrec per tal d'esquivar un possible boicot antindependentista a la firma, Rahola ha esclatat a Twitter definint la mesura com una persecució d'idees.





El feixisme sempre persegueix les idees. El coneixem bé. El problema és quan alguns s´espanten i li ofereixen sacrificis. Gràcies, amiga. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 22 de noviembre de 2017

Tot el meu suport a les meves amigues incondicionals @RaholaOficial y Helena Rakosnik

Amb vosaltres hem construït un projecte al servei dels mes pobres. Aquesta causa i l'amistad fidel ens mantindrà sempre unides.

Gràcies infinites — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 22 de noviembre de 2017

Les mostres de suport a l'escriptora no s'han fet esperar. Una de les més sonades, però, ha sigut, molt vinculada a la Fundació Rosa Oriol i persona molt propera a la família Tous.