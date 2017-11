Carles Puigdemont renuncia a acatar l'aplicació del 155 i al salari d'expresident

El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, va renunciar ahir a acatar l'article 155 i, per tant, a cobrar el sou que li cor-respondria com a expresident. Tanmateix, Puigdmeont sí que es donarà d'alta per cobrar el sou base dels parlamentaris durant els mesos que transcorrin fins que es constitueixi el nou Parlament. Segons publicava elnacional.cat, Puigdemont no accepta el sou perquè no es considera cessat per l'aplicació de l'article 155 per part del Govern del Partit Popular.

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va considerar que Puigdemont «es reivindica com el que no és» en considerar-se president legítim.

D'altra banda, ni Puigdemont ni els consellers cessats que estan a Brussel·les no podran votar des de Bèlgica en els comicis al Parlament de Catalunya del pròxim 21 de desembre en no haver formalitzat dins el termini la seva inscripció en el cens d'electors espanyols temporalment a l'estranger. Fonts de l'entorn de Puigdemont a Brussel·les van dir a Efe que ni Puigdemont ni els exconsellers Antoni Comín (Salut), Clara Ponsatí (Ensenyament), Lluís Puig (Cultura) i Meritxell Serret (Agricultura) s'han registrat davant les autoritats consulars espanyoles a Bèlgica. Els ciutadans cridats a votar a Catalunya que preveuen ser a l'estranger fins que es transorrin les eleccions catalanes, tenien de termini fins a les 2 del migdia d'ahir per donar-se d'alta en el Cens Electoral dels Residents Absents (CERA) i, a partir d'aquí, pregar el vot.



Tràmits al consolat

Per exercir el seu dret a vot, els interessats haurien d'haver sol·licitat la documentació corresponent a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral a través del Consolat on figurin inscrits com a no residents, formalitat que s'hauria d'haver complimentat ahir com a màxim. Puigdemont va dir a Twitter que aquest dimecres expirava el termini perquè els catalans a l'estranger formalitzin el seu registre als consolats i va traslladar als seus conciutadans que «cada vot compta per aixecar la llosa» de l'article 155. Els cinc polítics independentistes catalans que se'n van anar a Brussel·les el 30 d'octubre estan en règim de llibertat vigilada fins que els jutges belgues decideixin sobre la seva eventual entrega a Espanya. L'Audiència Nacional va emetre una ordre europea d'entrega i detenció dels cinc polítics catalans després d'acusar-los de delictes de sedició, rebel·lió, desobediència i malversació.