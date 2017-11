ERC i JxCat aparquen la via unilateral en les negociacions pels punts del programa

Les negociacions entre el PDeCAT –que participa sota la marca de Junts per Catalunya (JxCat)– i ERC sobre els punts compartits al programa electoral del 21-D aparquen la via unilateral i se centren en una independència negociada. Fonts de les dues formacions van negar, però, que hi hagi un acord tancat i van assegurar que és un document de treball que fa uns 10 dies es va posar sobre la taula com a base de les converses.

Segons el document, es planteja «assolir una negociació bilateral amb l'estat espanyol i alhora amb la Unió Europea –com a subjecte de dret internacional– a partir del qual, sense cap renúncia prèvia per part del Parlament i del Govern, es faci possible l'accés de Catalunya a la plena independència i l'efectiva i pacífica articulació democràtica de la República».

El document de nou punts programàtics compartits, que no ha estat negociat amb la CUP, no contempla la via unilateral cap a la independència. Un dels punts planteja «impulsar un gran acord de país que, amb voluntat democràtica i vocació constituent, eixampli encara més, per mitjà d'instruments de presa de decisió i debat participatius, l'àmplia majoria ciutadana partidària que Catalunya pugui exercir lliurement el dret a l'autodeterminació». Es tracta d'una idea que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ja va expressar dimarts en un article des de la presó publicat al Periódico.

En aquest esborrany de negociació també s'hi contempla l'alliberament dels «presos polítics» i la fi de l'article 155.



Retrets de la CUP a ERC i JxCat

Per la seva part, la portaveu de la CUP, Núria Gibert, va qualificar de «retrocés» i de «passat» l'acord entre Junts per Catalunya i ERC, en què podrien apostar per una negociació bilateral per aconseguir la independència, i va avisar que el seu partit no renuncia a la via unilateral.

En declaracions als mitjans a la seu de la CUP, Gibert va revelar que Junts per Catalunya, ERC i la CUP negocien un posicionament conjunt de cara a la campanya de les eleccions del 21 de desembre i que el seu partit comparteix la majoria de punts, com el rebuig a la judicialització de la política i demanar el «cessament de la repressió». Això no obstant, la dirigent de la CUP situa la via unilateral per a la implementació de la república catalana com una línia vermella a la qual no pensen renunciar, i va manifestar en aquest sentit «certa preocupació» de la formació anticapitalista pel posicionament de JxCat i ERC.