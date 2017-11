La Fundació Rosa Oriol justifica la sortida de Rahola i Rakosnik del patronat per fer-lo «neutral» i «apolític»

La Fundació Rosa Oriol –vinculada a l'empresa de joieria Tous- ha detallat aquest dijous que el motiu pel qual ha decidit rellevar del seu patronat la periodista Pilar Rahola i la dona d'Artur Mar, Helena Rakosnik, és fer-lo «neutral, apolític i transversal». Així ho ha comunicat la vicepresidenta de Tous i presidenta de la fundació, Rosa Tous, en una carta enviada a Sor Lucía Caram, impulsora de l'entitat. La reunió on està previst que es debati aquesta qüestió tindrà lloc el proper 20 de desembre.

Tal com ja vam explicar aquest dimecres, La decisió arriba en mig d'una onada de crítiques a Tous i crides al boicot a través de les xarxes socials per la vinculació de membres del patronat de la Fundació Rosa Oriol amb l'independentisme. En concret, es tractaria de Pilar Rahola i Helena Rakosnik, que són patrones de la fundació des de fa anys. Tot i aquestes crides al boicot, les vendes de la companyia es mantenen estables.

A través d'una carta interna escrita per Rosa Tous, vicepresidenta de la firma de joieria i presidenta de la Fundació Rosa Oriol, l'entitat es planteja "revisar i renovar" els membres del patronat de la fundació perquè aquest sigui "el més transversal i apolític possible".

Boicot contra Tous promogut a les xarxes socials



L'empresa, amb seu a Manresa, hauria patit en les darreres setmanes una crida al boicot dels seus productes a través de les xarxes socials per la vinculació amb l'independentisme de tres membres del patronat: la periodista Pilar Rahola; la dona d'Artur Mar, Helena Rakosnik; i la impulsora de la fundació, Sor Lucia Caram.

La revisió i renovació dels membres del patronat, per tant, posa en qüestió la continuïtat de Pilar Rahola i Helena Rakosnik, mentre que no es posa en dubte la continuïtat de Sor Lucia Caram. La decisió es prendrà definitivament en una reunió del patronat de la Fundació Rosa Oriol que s'ha convocat pel proper 20 de desembre.

Caram dóna suport a Rahola i Rakosnik



A través de les xarxes socials, Sor Lucia Caram ha expressat el seu suport a Pilar Rahola i Helena Rakosnik, a qui ha definit com les seves "amigues incondicionals". També assegura que "amb vosaltres hem construït un projecte al servei dels més pobres. Aquesta causa i l'amistat fidel ens mantindrà sempre unides". De la seva banda, Pilar Rahola ha contestat a la piulada de Caram amb el missatge: "El feixisme sempre persegueix les idees. El coneixem bé. El problema és quan alguns s'espanten i li ofereixen sacrificis. Gràcies, amiga".

La família de joiers no ha amagat mai que se sent "catalana i espanyola de cor" i que la seva és una marca amb "vocació internacional" i sense "cap color polític". Fonts properes a l'empresa també han aclarit que les campanyes de boicot que haurien patit no han afectat al nivell de vendes.