Iceta diu que per «coherència» no investirà ni un president independentista ni un «de dretes»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que per "sentit comú i coherència" no investirà ni un president independentista ni un "de dretes" quan se li ha preguntat sobre la possibilitat que el PSC doni suport a un govern de Cs. Iceta ho ha dit després que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, hagi descartat que el PSC investeixi la líder de Cs, Inés Arrimadas, després del 21-D. Iceta ha reivindicat que la gent que voti el PSC estarà votant tenir un president "d'esquerres i progressista" i en ser preguntat sobre si considerava Arrimadas de dretes s'ha limitat a contestar que "els socis preferents del PP aquesta legislatura no han estat molt d'esquerres". D'altra banda, ha dit que després del "fracàs absolut" de la via empesa per Carles Puigdemont, és "obvi" que els independentistes han de canviar de plantejament i allunyar-se de la unilateralitat i ha criticat que ho vulguin presentar com un "mèrit".

Iceta ha assegurat que vol presidir la generalitat per establir un "canvi de rumb" en la política catalana i per això ha dit que no tindria cap sentit "premiar als que han portat al precipici". "Volem un canvi de centre esquerra, no de centre dreta", ha dit fent una crida a la "claredat" sobre els possibles acords post electorals. Ha afegit que la seva aposta passa per "fer coses molt diferents a les que s'han fet" fins ara, canviant els objectius i les prioritats.

En aquest sentit, també ha reclamat assumpció d'errors per part de tots aquells que n'han comès i ha retret al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que no faci una reflexió sobre la "responsabilitat" del PP per cinc anys de "manca de diàleg".

Iceta s'ha referit també a les paraules del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, vinculant aixecar la intervenció econòmica de la Generalitat i el compliment de la legalitat després del 21-D, assegurant que és "lògic" que un govern hagi de complir la llei. Més enllà d'això, ha assegurat que a partir del 22 de desembre s'ha d'aixecar el 155 i també la intervenció de les finances per tal de "restituir plenament" la legalitat i "reparar el dany que el procés independentista ha creat"

Pe rúltim, ha criticat que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, s'hagi reafirmant en les seves declaracions sobre l'escenari de violència extrema per part de l'Estat i li ha reclamat que "no menteixi més". Ha afegit que persones participants en les negociacions entre els dos governs han negat aquest escenari de violència i li ha recomanat que si vol merèixer la confiança dels ciutadans "el primer que ha de fer és no mentir-los".