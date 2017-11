Les entrades pel concert sobiranista del 2 de desembre, ja a la venda

L'ANC ha anunciat la posada a la venda de les entrades pel denominat Concert per la Llibertat dels Presos Polítics, que se celebrarà el proper dia 2 de desembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Els tiquets es poden adquirir a uns preus que oscli·len entre els 10 i els 30 euros. També s'ha anunciat que hi haurà descomptes familiars i que els infants menors de dos anys no hauran de pagar entrada.

Les entrades es poden adquirir a la pàgina web de l'ANC.

El concert començarà a les 16.00 h, però les portes s'obriran tres hores abans. La previsió és que tingui una durada de 3 hores. Tots els beneficis del concert aniran a parar a la Caixa de Solidaritat, per poder seguir fer front a les possibles represàlies judicials de l'Estat espanyol.

Un cartell molt atractiu

Malgrat no estar tancat al 100% el cartell de músics, ja s'han confirmat diversos artistes i bandes. Cesk Freixas, Joan Rovira, Oriol Barri, La Banda Impossible, i membres de les bandes de Doctor Prats, Oques Grasses, Ítaca Band, Bonobos, Els Amics de les Arts, i un llarg etcètera hi assistiran.

Els propers dies, aquesta xifra anirà augmentant i s'anirà fent pública.