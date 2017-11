Ponsatí convida «tothom a plantar cara i no tenir por» davant de «la situació a l'escola sota la grapa del 155»

La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, destituïda pel govern espanyol, ha fet aquest dijous una crida a "tothom a plantar cara i no tenir por davant de les agressions" a l'escola catalana. Ponsatí s'ha reunit a Brussel·les amb representants dels sindicats de mestres i estudiants, així com també de les associacions de mares i pares d'alumnes, que li han expressat el seu suport com a "consellera legítima". "És molt important oposar-nos al 155 i al que està patint l'escola catalana durant aquests dies, que sobretot és un atac a la llibertat de càtedra", ha dit en declaracions a l'ACN el portaveu nacional del sindicat USTEC-STEs, Ramon Font. "Hem parlat de la situació a l'escola catalana sota la grapa del 155. L'escola catalana és la columna vertebral de la democràcia, la cohesió social i la catalanitat, i ho seguirà sent, i la comunitat educativa està decidida a que ho segueixi sent", ha dit Ponsatí.

La consellera ha agraït molt "a la comunitat educativa, sindicats d'estudiants, professors i representacions de famílies" la seva visita a Brussel·les, on és des de l'aplicació del 155 i la seva destitució per part del govern espanyol. Font ha explicat que Ponsatí és "la consellera legítima que va nomenar el president Puigemont, escollit pel Parlament" i ha recordat que el sindicat de mestres ha dit "des del començament" que no es reuniria "amb el ministre Méndez de Vigo ni amb l'administració" espanyola que, consideren que "ha pres el que el poble català havia decidit".

Font ha dit que "una força molt minoritària" a Catalunya "s'ha apropiat d'unes institucions i d'un Departament molt important, com el d'Ensenyament" via el 155. "És molt important oposar-nos al 155", ha dit el portaveu del sindicat USTEC-STEs, que ha lamentat l'atac contra "la llibertat de càtedra dels mestres". "Als centres se'ns està dient que no podem parlar de segons quines coses perquè estem adoctrinant, és inacceptable. És com dir-nos que deixem de fer la nostra feina", ha dit.

Segons Font, "és evident que la quotidianitat, també política, s'han de comentar" a les aules. "No podem pensar que tots els nens han de pensar com nosaltres, això sí que seria adoctrinar, proselitisme, però sí que es poden contrastar diferents visions, les més oficials, les menys oficials, debatre, fomentar el respecte per les opinions, però en cap cas silenciar les coses que estan passant a la nostra societat", ha dit.

Font s'ha volgut sumar "al missatge de la consellera d'empoderar el professorat, de convidar-lo a que continuï fent la feina com ha fet sempre molt bé, educant els nens amb esperit crític, i no adoctrinant". El portaveu del sindicat majoritari de mestres també ha parlat de la importància que "la societat catalana faci de coixí" a la comunitat educativa perquè "el professorat se sent atacat des de les institucions polítiques" i per una sèrie de "campanyes per fomentar denúncies". "La societat ha d'estar amb l'escola més que mai", ha demanat.

A la reunió amb Clara Ponsatí han assistit, a més de Font, Betona Comín, presidenta de la federació d'AMPES de l'AEC, Mercè Pasqual, secretària de la mateixa federació, Isabel Montesinos, representant de l'associació DINCAT, Mercè Terès, portaveu del sindicat d'estudiants dels Països Catalans, Mariona Puig, membre del sindicat i David Caño, del secretariat nacional de l'USTEC-STEs.