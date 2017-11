Fonts properes a la Fundació Rosa Oriol no descarten més renúncies a dins del patronat

Pilar Rahola i Helena Rakosnik, que ja haurien renunciat a formar part del patronat de la Fundació Rosa Oriol, tot i que, teòricament, fins a la reunió del dia 20 de desembre no es dicuteixi i resolgui, pot ser que no siguin les úniques a marxar-ne. Fonts properes a la fundació manresana no descarten que els fets dels darrers dies portin a més renúncies a dins del màxim òrgan de govern de la fundació solidària de la família de joiers Tous, amb sor Lucía Caram com a fundadora i ànima.

Com ha transcendit els darrers dies, «revisar i renovar» els membres del patronat formarà part de l´ordre del dia de la propera reunió d´aquest òrgan, el 20 de desembre a la tarda. Si bé la trobada servirà per discutir la marxa de Rakosnik i Rahola, fonts de la fundació asseguren que ja són fets consumats i que, de fet, Caram els ho va comunicar directament i haurien renunciat. No es preveu, per tant, que assisteixin a la reunió.

Malgrat que en la carta enviada per la vicepresidenta de Tous i presidenta de la fundació, Rosa Tous, a la monja per comunicar-li la incorporació en l´ordre del dia d´aquest punt no hi surten els noms de les dues afectades, el context no deixa cap mena de dubte. L´objectiu, segons ha dit la presidenta de la fundació solidària, és fer del patronat un òrgan «neutral, apolític i transversal».

Tot plegat ho hauria provocat la crida al boicot a les xarxes socials contra els productes de la casa de l´osset per l´estreta vinculació amb l´independentisme de tres membres del patronat: Rakosnik (vicepresidenta), Rahola (vocal) i Caram (vocal). Per tallar-ho d´arrel, tenint en compte que es tractaria de pèrdues que podrien arribar a ser considerables, si bé fonts de l´empresa han apuntat que les vendes es mantenen estables, Rosa Tous hauria pres la decisió de prescindir de Rakosnik i Rahola.

De moment, l´ona expansiva no ha arribat a Caram, que s´ha significat en més d´una ocasió a favor de la causa independentista i que manté una estreta relació amb Rahola, Rakosnik i el marit d´aquesta, el president Artur Mas. Just dimarts d´aquesta setmana, va assistir amb ells a un concert de gospel a l´Auditori de Barcelona per recaptar fons per al projecte Invulnerables contra la pobresa infantil impulsat, entre d´altres, per la Fundació Rosa Oriol. El mateix dia que El Confidencial avançava l´expulsió de Rakosnik i Rahola. Tots els patrons i voluntaris de la fundació han estat informats directament del que ha passat.